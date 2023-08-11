Bakan Tekin: Sağlıklı bir şekilde süreci başlatacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sağlıklı bir şekilde süreci başlatacağız. İnşallah yeni eğitim-öğretim yılı, Rize'de ve tüm Türkiye'de sorunsuz bir şekilde başlar. Ve hayal ettiğimiz, idealize ettiğimiz bir eğitim-öğretim sürecinin kurumsallaşması için en sağlıklı adımları atmış oluruz" dedi.
Bir dizi programa katılmak için sabah saatlerinde Rize'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Ziyaret sonrası Rize Valiliği'nce valilik binasında düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Tekin, daha sonra açıklamalarda bulundu. Yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Türkiye'deki tüm illeri dolaşıp eğitim- öğretim ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye çalıştıklarını belirten Tekin, "Hedefimiz; 2023-2024 eğitim-öğretim yılına minimum sorunla, en hazırlıklı bir biçimde girebilmek. Bu kapsamda da bakanlıktaki bütün birim amiri arkadaşlarımızla Türkiye genelinde illeri dolaşmak gayesindeyiz. Bu sürece deprem illerimizle başladık. Deprem bölgesindeki illerde hepsini ziyaret ettik. Hepsinde eğitim-öğretim ihtiyaçlarını tespit ettik. 11 Eylül tarihi itibarıyla öncelikle bu 11 ilde eğitim-öğretim dönemini sorunsuz bir şekilde başlayabilmesi için alınması gereken tedbirleri aldık. İnşallah orada sorun yaşamadan eğitim- öğretim sürecini başlatmış olacağız. Ekiplerimiz orada çalışmaya devam ediyor. Her il için bakanlık merkez teşkilatında bir koordinasyon ofisi oluşturduk. Arkadaşlarımız özellikle 11 ilde valilerimizle, belediye başkanlarımızla koordineli bir biçimde çalışıyorlar. Biz de onun dışında Türkiye'deki diğer illeri de dolaşmaya başladık" diye konuştu.