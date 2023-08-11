Bakan Tekin: Sağlıklı bir şekilde süreci başlatacağız

'Eğitim-Öğretim sürecini hep beraber çözelim istiyoruz'

Sağlıklı bir şekilde eğitim-öğretim yılı sürecini başlatmak istediklerini sözlerine ekleyen Tekin, "Bu süreçte de bize başta Rize Valiliğimiz, belediyemiz ve milletvekillerimiz olmak üzere yoğun bir destek var. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Eğitim-öğretim toplumun bütün kesimleriyle ortak, beraber hareket edildiği zaman sorunların çözüleceği bir sektör. Merkez idarenin taşra teşkilatı, yerel yönetimler, siyasetçiler, veliler, aileler, özel okullar, özel kurumlar hep birlikte eğitim-öğretim sürecini beraber çözelim istiyoruz. Bugün de hem siyasetle hem valiliğimizde, belediyemizde bu anlamda gerekli görüşmeleri yaptık. Öğleden sonra öğretmen arkadaşlarımızdan tatilde olmayıp, burada olan arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde bir değerlendirme toplantısı yaptık. Sağlıklı bir şekilde süreci başlatacağız. İnşallah yeni eğitim öğretim yılı, Rize'de ve tüm Türkiye'de sorunsuz bir şekilde başlar. Ve hayal ettiğimiz, idealize ettiğimiz bir eğitim-öğretim sürecinin kurumsallaşması için en sağlıklı adımları atmış oluruz" dedi.