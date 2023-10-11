|
Gündem

Bakan Tekin: Ara tatillerle ilgili bir düzenleme yapabiliriz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili öğretmenlerden, öğrencilerden ve velilerden bir talep gelmesi durumunda gelecek sene bir düzenleme yapabileceklerini belirtti.

11:54 . 11/10/2023 Çarşamba
Diğer
Yusuf Tekin

Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını belirten Tekin,
"Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız"
dedi.

Milli Eğitim Bakanlığında her Genel Müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu söyleyen Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok" diye konuştu.

#MEB
#Yusuf Tekin
#Ara tatil
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Okullarda ara tatil devam edecek mi kalkacak mı?