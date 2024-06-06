Bakan Tunç: 22 yılda noterlikle ilgili önemli adımlar attık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, noterlerin adalete erişim ve hukuk güvenliği açısından önemli görevleri yerine getirdiğini belirterek,
"Kadim bir tarihi olan noterlik müessesiyle ilgili olarak, son 22 yılda Türkiye Noterler Birliğimizin iş birliğiyle çok önemli adımlar attık. TBMM gündemine getirilen, her yargı paketinde mutlaka noterlerle ilgili birkaç hususun yer aldığını gördük. 8'inci Yargı Paketi'nde yer alan birçok husus vardı. Tabii Meclis ara verince yargı paketi ikiye bölündü. Dolayısıyla noterlere ilişkin birçok önemli sorunu ortadan kaldıracak hususlar, 9'uncu Yargı Paketi'nde yerini aldı. İnşallah Meclis'imizde milletvekillerimizin takdirlerine sunduk. Onların takdirleriyle, inşallah o düzenlemeleri de hayata geçirerek noterlerimizle ilgili gelişmeyi kesintisiz sürdürmüş oluruz"
diye konuştu.
'Noterlik sayısı iki katına çıktı'
Bu yıl 40 noterlik kurduklarını aktaran Tunç,
"Son 22 yılda 1154 noterlik kurulmuştu. 2002 yılında 1231 olan noterlik sayısı, bugün itibarıyla neredeyse iki katına çıktı, 2385'e yükseldi. Böylelikle vatandaşlarımızın noterlik hizmetini daha hızlı ve yerinde almalarını sağlayarak noterlere erişimi de güçlendirdik. Aynı zamanda 6 Nisan 2019 tarihinden itibaren başlattığımız nöbetçi noterlik uygulaması ile vatandaşlarımızın hafta sonlarında da işlemlerini aksatmadan, tatil günlerinde de noterliklerden istifade etmeleri imkanını sağlamış olduk. Bu kapsamda da 2 milyon 813 bin 465 işlemin hafta sonlarında gerçekleştiğini görüyoruz. Yine kurulan entegrasyon sayesinde yurt dışında yapılan noterlik işlemi örneğinin ülkemizde herhangi bir noterlikten alınabilmesine imkan sağladık. Bu sayede gurbette olan vatandaşlarımızın yalnız olmadıklarını; nerede olurlarsa olsunlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin onların yanında olduğunu bir kez daha göstermiş olduk"
dedi.
'Uluslararası arenada çalışmalarımızı yürütüyoruz'
'Uluslararası arenada çalışmalarımızı yürütüyoruz'
Türk Dünyası Noterler Birliği'nin Kurulması Hakkındaki Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasının önemine vurgu yapan Tunç,
"Türk dünyasının Noterler Birliği Başkanları, Ankara'ya geldiler. Adalet Bakanlarıyla beraber geldiler. Bu sayede kardeş ülkelerimiz, beş üye iki gözlemci ülke ülkemizi ziyaret ettiler. Hem bakanlarımız bu vesileyle bizi ziyaret etmiş oldular ve Noterler Birliği Mutabakat Zaptı'nı da imzaladık. Bu da Türk devletlerindeki vatandaşların noterlik işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması ve katılımcı ülkeler arasındaki denkliğin sağlanması açısından çok önemli bir mutabakat zaptıydı. Bu Türk Devletleri Teşkilatı olarak da sadece Noterler Birliği değil; birçok alanda Savcılar Birliği, Yüksek Hakimler Kurulu Birliği gibi, Arabulucular Birliği gibi, Avukatlar Birliği gibi birçok alanda da birlikler oluşturuyoruz"
diye konuştu.
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2 saat önce