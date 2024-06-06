Bakan Tunç: 22 yılda noterlikle ilgili önemli adımlar attık

"Son 22 yılda 1154 noterlik kurulmuştu. 2002 yılında 1231 olan noterlik sayısı, bugün itibarıyla neredeyse iki katına çıktı, 2385'e yükseldi. Böylelikle vatandaşlarımızın noterlik hizmetini daha hızlı ve yerinde almalarını sağlayarak noterlere erişimi de güçlendirdik. Aynı zamanda 6 Nisan 2019 tarihinden itibaren başlattığımız nöbetçi noterlik uygulaması ile vatandaşlarımızın hafta sonlarında da işlemlerini aksatmadan, tatil günlerinde de noterliklerden istifade etmeleri imkanını sağlamış olduk. Bu kapsamda da 2 milyon 813 bin 465 işlemin hafta sonlarında gerçekleştiğini görüyoruz. Yine kurulan entegrasyon sayesinde yurt dışında yapılan noterlik işlemi örneğinin ülkemizde herhangi bir noterlikten alınabilmesine imkan sağladık. Bu sayede gurbette olan vatandaşlarımızın yalnız olmadıklarını; nerede olurlarsa olsunlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin onların yanında olduğunu bir kez daha göstermiş olduk"