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Bakan Tunç: Türkiye'nin huzurunun bozulmasına müsaade edilmeyecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Düzce'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kobani Davası'ndan çıkan kararlara ilişkin konuşan Bakan Tunç, "O dönemdeki olaylarda 37 vatandaşımız hayatını kaybetti. Demokrasilerde şiddet ve şiddet çağrısına yer yoktur. Türkiye'nin huzurunun bozulmasına müsaade edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Seren Som
11:55 - 17/05/2024 Cuma
Güncelleme: 12:03 - 17/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Düzce'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç'un açıklamalarının satır başları şöyle:

28 Şubat hükümlülerine af

"Cumhurbaşkanımız af yetkisini kullandı, tahliyeler bugün gerçekleşiyor.

Kobani Davası kararları

O dönemdeki olaylarda 37 vatandaşımız hayatını kaybetti. 108 sanık yargılandı, 72 firarinin dosyaları ayrıldı. 24 kişiye devletin bütünlüğünü bozma suçundan ceza verildi. Terörün her türlüsüyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin huzurunun bozulmasına müsaade edilmeyecek. Demokrasilerde şiddet ve şiddet çağrısına yer yoktur.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması

Soruşturmanın tamamlanmasını bekleyeceğiz ve sonucu birlikte göreceğiz."

Ayrıntılar geliyor...



#Yılmaz Tunç
#Adalet Bakanlığı
#28 Şubat
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