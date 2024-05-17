Bakan Tunç: Türkiye'nin huzurunun bozulmasına müsaade edilmeyecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Düzce'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç'un açıklamalarının satır başları şöyle:
28 Şubat hükümlülerine af
"Cumhurbaşkanımız af yetkisini kullandı, tahliyeler bugün gerçekleşiyor.
Kobani Davası kararları
O dönemdeki olaylarda 37 vatandaşımız hayatını kaybetti. 108 sanık yargılandı, 72 firarinin dosyaları ayrıldı. 24 kişiye devletin bütünlüğünü bozma suçundan ceza verildi. Terörün her türlüsüyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin huzurunun bozulmasına müsaade edilmeyecek. Demokrasilerde şiddet ve şiddet çağrısına yer yoktur.
Ayhan Bora Kaplan soruşturması
Soruşturmanın tamamlanmasını bekleyeceğiz ve sonucu birlikte göreceğiz."
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