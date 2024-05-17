Bakan Tunç: Türkiye'nin huzurunun bozulmasına müsaade edilmeyecek

HDP eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı 6-8 Ekim olaylarına ilişkin davada ilk karar açıklanıyor. Kobani Davası kapsamında Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Figen Yüksekdağ ise 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Selahattin Demirtaş için istenen ceza 42 yıl olarak açıklanırken tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmada diğer sanıklara ilişkin hükmün açıklanmasına devam ediliyor.