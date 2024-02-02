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Bakan Tunç'tan kilise saldırısına ilişkin yeni açıklama: 25 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde bir vatandaşın öldürülmesi olayıyla ilgili aralarında tetiği çeken teröristin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı.

07:41 - 2/02/2024 Cuma
DHA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde Tuncer Cihan'ın öldürülmesiyle ilgili DEAŞ silahlı terör örgütü şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanında bulunan David Tanduev'in de aralarında bulunduğu 25 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı.


Bakan Tunç sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, kilisede bulunan Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında; Aralarında kilisede ateş açarak vatandaşımızın ölümüne neden olan DEAŞ Silahlı Terör Örgütü şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanında bulunan David Tanduev'in de olduğu 25 şüpheli hakkında ‘örgüt üyeliği ve nitelikli kasten öldürme' suçlarından tutuklama kararı, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir" İfadelerine yer verdi.


Bakan Tunç paylaşımında olayla ilgili adli soruşturmanın kapsamlı bir şekilde devam ettiğini de belirtti.






 




#Kilise saldırısı
#Santa Maria Kilisesi
#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
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