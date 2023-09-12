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Bakan Tunç'tan Kızılay'a kan bağışı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Bakanlık personeli, Türk Kızılay tarafından Adalet Bakanlığı bahçesinde kurulan kan bağışı tırına gelerek kan bağışladı. Bakan Tunç, Kızılay'a yapılan bağışlarla hayatların kurtulduğunu belirtti.

13:05 . 12/09/2023 Salı
AA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Bakan Tunç ve Bakanlık personeli, Türk Kızılay tarafından Adalet Bakanlığı bahçesinde kurulan kan bağışı tırına gelerek kan verdi.

Kan bağışı sırasında konuşan Tunç,
"Kızılaya yaptığımız bu bağışla hayatlar kurtuluyor. O kana ihtiyacı olan vatandaşlarımız Kızılaydan kan temin etme imkanı buluyorlar, bu açıdan çok önemli"
dedi.
  • Kan bağışlamanın, sağlık açısından da çok önemli olduğunu belirten Tunç, bağışta bulunmanın insanlara da fayda sağladığını, doktorların yılda en az 2 kez kan bağışında bulunulması tavsiyesinde bulunduklarını anımsattı.
Kan bağışında bulunan Bakanlık personeline ve Türk Kızılay görevlilerine teşekkürlerini ileten Tunç,
"Hem Kızılayın kan ihtiyacını gidermek, vatandaşlarımızın ihtiyacı olan kan teminine katkıda bulunmak çok önemli"
diye konuştu.




#Yılmaz Tunç
#Türk Kızılay
#Adalet Bakanlığı
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