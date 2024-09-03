Bakan Tunç'tan Narin Güran'ın amcasıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Kasten öldürme şüphesi var

"Deliller toplandı, ifadeler alınıyor. Tutuklama kararı bir tedbirdi. Kasten öldürme şüphesi de var yargıda. Kişiyi hürriyetinden şüphesi de var. Usuli bir hata söz konusu değil. Olayda başka bir tutuklu yok. İfadesi alınanlar var. Abisiyle ilgili vücudundaki izlerle ilgili bir inceleme yapıldı. Birinin kendisine ait olduğu tespit edildi ama diğerinin kime ait olduğu tespit edilemedi. En ince ayrıntıya kadar ulaşmaya çalışıyoruz."