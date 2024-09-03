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Bakan Tunç'tan Narin Güran'ın amcasıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Kasten öldürme şüphesi var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Narin Güran'ın amcasının tutuklamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç "Şüphe vardı tutuklama kararı bir tedbirdi" dedi.

12:15 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 12:45 - 3/09/2024 Salı
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Yılmaz Tunç - Narin Güran
Yılmaz Tunç - Narin Güran
Adalet Bakanı
Yılmaz Tunç
, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki
Narin Güran
soruşturmasına ilişkin bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

"Kasten öldürme şüphesi var"


Bakan Tunç'un açıklamaları şu şekilde;


"Deliller toplandı, ifadeler alınıyor. Tutuklama kararı bir tedbirdi. Kasten öldürme şüphesi de var yargıda. Kişiyi hürriyetinden şüphesi de var. Usuli bir hata söz konusu değil. Olayda başka bir tutuklu yok. İfadesi alınanlar var. Abisiyle ilgili vücudundaki izlerle ilgili bir inceleme yapıldı. Birinin kendisine ait olduğu tespit edildi ama diğerinin kime ait olduğu tespit edilemedi. En ince ayrıntıya kadar ulaşmaya çalışıyoruz."


#Yılmaz Tunç
#Narin Güran
#Diyarbakır
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