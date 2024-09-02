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Kayıp Narin ile ilgili flaş gelişme: Amca hakkında tutuklama talebi

Diyarbakır'da, Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü günde devam ediyor. Olayla ilgili gözaltına alınan amca S.G., savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Pınar Görgü
15:04 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:36 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Adliyeye getirilen kayıp Narin Güran'ın muhtar amcası Salim Güran, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Adliyeye getirilen kayıp Narin Güran'ın muhtar amcası Salim Güran, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.


Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.


Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan zanlı, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.


Narin'i arama çalışmaları 13. günde

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakılmıştı. Aramalar; 13'üncü günde de sürüyor.

18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltındaydı. Narin'e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemedi. Ağabey bunun üzerine serbest bırakıldı.


Amcaya tutuklama talebi

Yapılan araştırmalar sonucu amcasının aracındaki DNA ile Narin'in kıyafetindeki DNA eşleşmişti.


Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan S.G. gözaltına alındı.


S.G.'nin bugün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Narin'in son görüntüleri ortaya çıktı

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.


Ne olmuştu?

Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde yaşıyordu. Çarşamba günü Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan küçük kız, bir daha geri dönmedi.


Ailenin kayıp ihbarıyla birlikte arama çalışması başlatıldı. Bölgede bir terlik bulundu, ancak terliğin numarası küçük kızın ayak numarasıyla eşleşmedi.


Çalışmalar kapsamında, mahalledeki evler ve köye giriş-çıkış yapan araçlar arandı. Şimdiye kadar toplamda 9 bin 300 araç kontrol edildi.


Bölgedeki sulama kanalının su seviyesi düşürüldü. Mahalleden başlayarak 20 kilometrelik kanal boyunca arama yapıldı.



#Diyarbakır
#Narin Güran
#emniyet
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