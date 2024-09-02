Kayıp Narin ile ilgili flaş gelişme: Amca hakkında tutuklama talebi

Diyarbakır'da 11 gündür kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, gözaltılar ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Baba Güran, “Bunlar gözaltı değil, sadece ifade için bizi çağırıyorlar. Muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de annesini de çağırırlar. Bu karalama niye?” dedi.