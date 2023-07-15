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Bakan Uraloğlu 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle mücadelede kilit noktalardan TÜRKSAT'ı ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün kilit noktalarından biri olan Türksat Genel Müdürlüğü Gölbaşı Kampüsü’nü ziyaret etti. Önce Türksat’ın yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgi alan Uraloğlu, ardından darbeci hainlerce bombalanan Çanak Anten ile birlikte yine o gece bombalanan ve sonrasında müze haline getirilen Türksat 15 Temmuz Müzesi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, o gece hainlerin mermi ve bombaları ile şehit olan Türksat çalışanları Ali Karslı ile Ahmet Özsoy’un anısına düzenlenen anmak için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda dua etti.

15:02 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bakan Uraloğlu 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle mücadelede kilit noktalardan TÜRKSAT'ı ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle mücadelede kilit noktalardan TÜRKSAT'ı ziyaret etti.

Türksat ziyaretinde ilk olarak 15 Temmuz gecesi bombalanan çanak antenin bulunduğu alanda inceleme yapan Uraloğlu, ardından televizyon yayınlarını kesmek amacı ile darbeci hainlerce bombalanan ve müze hâline getirilen Türksat 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu sonrasında, Teleport Uplink Merkezi, E-Devlet Merkezi ve Uydu Frekans Merkezi’nde de incelemelerde bulundu.

Şehitlikleri ziyaret etti

İncelemenin ardından 15 Temmuz Şehitlerini anmak amacıyla okutulan Mevlid-i Şerif programına katılan Bakan Uraloğlu, Türksat Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti ve o gece hainlerin kurşunları sonucu şehit olan Türksat çalışanları Ali Karslı ve Ahmet Özsoy ile birlikte tüm şehitler için dua etti. Uraloğlu, şehit Ali Karslı'nın eşi Nilgün Karslı, oğulları Bedirhan Karslı, Osman Sefa Karslı ve Oğuzhan Karslı ile şehit Ahmet Özsoy'un eşi Yasemin Özsoy, oğulları Muhammet Özsoy ve Abdullah Özsoy'la bir araya gelerek sabır dileklerini iletti.

'Milletimiz hain kalkışmanın önüne geçti'

Türksat’ın Türkiye için önemine dikkat eden Bakan Uraloğlu, “15 Temmuz kalkışmasının en önemli hedeflerinden bir Türksat'tı. Korsan televizyon yayını yapmaya kalkan hainler bunda başarılı olamayınca Türksat’ı hedef aldılar. Ancak Türksat personeli bu girişime geçit vermedi ve bu sırada Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimizi şehit verdik. Onların bu direnişi sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizi meydanlara davet etti. Milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığı güçle bu hain kalkışmanın önüne geçti. Ahmet Özsoy ve Ali Karslı ile birlikte o gece vatanı ve milleti için gözünü bile kırpmadan dimdik durarak şahadete yürüyen bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.



#Abdulkadir Uraloğlu
#TÜRKSAT
#15 Temmuz
6 dakika önce
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