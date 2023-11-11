Bakan Uraloğlu: Bizim sloganımız belli 'Durmak yok yola devam'

"2,3 kilometrelik kesimini bitirerek trafiğe açmıştık. Oradaki memnuniyeti gördük ve Büyükşehir Belediyemizle gerekli iş birliğini yaparak 3 kilometrelik kesimini daha ihale ettik. Yaklaşık 5-5,5 kilometrelik kesimi inşallah ocak ayı sonunda bitirerek trafiğe açacağız. Devamını da planlıyoruz. İnşallah bunu bitirip devamında da gerekli çalışmaları yine ilimizdeki yöneticilerimizle planlayarak yolumuza devam edeceğiz. Bizim sloganımız belli. 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. Allah'ın izniyle bu şekilde de devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."