Bakan Uraloğlu: Çamlıca Kulesi'ni 1 milyon 196 bin kişi ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıca Kulesi’nin ziyaretçi sayısının 1 milyon 196 bine ulaştığını duyurdu.
Bakan Uraloğlu, Çamlıca Kulesi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı ve ziyaretçilerle sohbet etti.
Öte yandan bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Çamlıca Kulesi’nin 369 metrelik uzunluğu, deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliği ile Avrupa’nın en yüksek kulesi özelliği taşıdığı ve son 6 ayda turistlerin ortalama ziyaret sürelerinin 1-1.5 saate ulaştığı belirtildi.