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Bakan Uraloğlu: Çamlıca Kulesi'ni 1 milyon 196 bin kişi ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıca Kulesi’nin ziyaretçi sayısının 1 milyon 196 bine ulaştığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Çamlıca Kulesi’nin 369 metrelik uzunluğu, deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliği ile Avrupa’nın en yüksek kulesi özelliği taşıdığı ve son 6 ayda turistlerin ortalama ziyaret sürelerinin 1-1.5 saate ulaştığı belirtildi.  

12:25 . 7/08/2023 Pazartesi
DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıca Kulesi’nin ziyaretçi sayısının 1 milyon 196 bine ulaştığını duyurdu.


Bakan Uraloğlu, Çamlıca Kulesi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı ve ziyaretçilerle sohbet etti.

Uraloğlu, Çamlıca Kulesi’nin geçen yıl Ağustos sonu itibarı ile 788 bin 241 kişi tarafından ziyaret edildiğini belirterek, "Çamlıca Kulemizin ziyaretçi sayısı giderek artıyor ve bir önceki yılın aynı ayına göre 407 bin 759 artış göstermiş durumda ve şuan 1 milyon 196 bine ulaştı. Uluslararası bir turistik cazibe merkezi olarak giderek daha fazla önem kazanıyor. Ziyaretçilerimizin yüzde 35’i yabancı turistlerimizden oluşuyor" dedi.

Öte yandan bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Çamlıca Kulesi’nin 369 metrelik uzunluğu, deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliği ile Avrupa’nın en yüksek kulesi özelliği taşıdığı ve son 6 ayda turistlerin ortalama ziyaret sürelerinin 1-1.5 saate ulaştığı belirtildi.  



#Abdulkadir Uraloğlu
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
#Çamlıca Kulesi
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