Bakan Uraloğlu ile Turgut Altınok 'Ankara'ya yeni raylı sistem projelerini' görüştü

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına giderek yeni belediye başkanlarını seçecek. Seçimlere kısa bir süre kala, adaylığı kesinleşen isimler de çalışmalarına hız verdi.
Ankara'nın ulaşımını masaya yatırdılar
Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok, ulaşım ve planlanan yeni raylı sistem projelerini istişare etmek maksadıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.
"Türkiye Yüzyılına yakışan vazifelere imza atacağız"
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: