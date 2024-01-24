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Bakan Uraloğlu ile Turgut Altınok 'Ankara'ya yeni raylı sistem projelerini' görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok, ulaşım ve planlanan yeni raylı sistem projelerini istişare etti. Görüşmeye ilişkin fotoğrafları paylaşan Bakan Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan vazifelere imza atacağız." dedi.

00:13 - 24/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:13 - 24/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Bakan Uraloğlu ve Turgut Altınok Başkent ulaşımını masaya yatırdı.
Bakan Uraloğlu ve Turgut Altınok Başkent ulaşımını masaya yatırdı.

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına giderek yeni belediye başkanlarını seçecek. Seçimlere kısa bir süre kala, adaylığı kesinleşen isimler de çalışmalarına hız verdi.

Ankara'nın ulaşımını masaya yatırdılar

Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok, ulaşım ve planlanan yeni raylı sistem projelerini istişare etmek maksadıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.

"Türkiye Yüzyılına yakışan vazifelere imza atacağız"

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin kalbi Ankara'nın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Turgut Altınok ile bir araya geldik.
Görüşmemizde başkentimize ait hâlihazırda yer alan ulaşım ve planladığımız raylı sistem projelerini istişare ettik.
Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan vazifelere imza atacağız."

Turgut Altınok Ankara'daki potansiyel oy oranını açıkladı: Büyükşehir'i alacağız fark atacağız
Turgut Altınok Ankara'daki potansiyel oy oranını açıkladı: Büyükşehir'i alacağız fark atacağız

Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok, Yenimahalle teşkilatıyla buluşarak seçimi kazandığı takdirde yapacağı bazı projeler hakkında bilgi paylaştı. Ankara'yı şaha kaldıracaklarını belirten Altınok, "Ankara'da artık 'yavaş' yıllara son vereceğiz. Ankara'da 'ok' gibi hizmet dönemini ve Ankara'mızın altın çağını hep beraber başlatacağız." dedi. Ankara'da alacağı potansiyel oy oranına ilişkin de konuşan Altınok, "'Altınok'a oy verebilirim' diyenlerin oranı yüzde 73. Bu şunu gösteriyor, hangi partiye oy verirse versin yüzde 73 Ankara'da oy alabiliriz. Böyle bir potansiyelimiz var. Oy veren vatandaşlarımız, 'iyi ki Altınok'a oy vermişiz' diyecek. Büyükşehir'i alacağız, fark atacağız." ifadelerini kullandı.


#Turgut Altınok
#Ankara
#Abdulkadir Uraloğlu
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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