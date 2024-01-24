Bakan Uraloğlu ile Turgut Altınok 'Ankara'ya yeni raylı sistem projelerini' görüştü

Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok, Yenimahalle teşkilatıyla buluşarak seçimi kazandığı takdirde yapacağı bazı projeler hakkında bilgi paylaştı. Ankara'yı şaha kaldıracaklarını belirten Altınok, "Ankara'da artık 'yavaş' yıllara son vereceğiz. Ankara'da 'ok' gibi hizmet dönemini ve Ankara'mızın altın çağını hep beraber başlatacağız." dedi. Ankara'da alacağı potansiyel oy oranına ilişkin de konuşan Altınok, "'Altınok'a oy verebilirim' diyenlerin oranı yüzde 73. Bu şunu gösteriyor, hangi partiye oy verirse versin yüzde 73 Ankara'da oy alabiliriz. Böyle bir potansiyelimiz var. Oy veren vatandaşlarımız, 'iyi ki Altınok'a oy vermişiz' diyecek. Büyükşehir'i alacağız, fark atacağız." ifadelerini kullandı.