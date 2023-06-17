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Bakan Uraloğlu: İstanbul'da yerel yönetimin yatırım konusunda eksik kaldığını görüyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. İstanbul'da yerel yönetimin eksik kaldığını belirten Uraloğlu, "Maalesef İstanbul'da yerel yönetimin yatırım konusunda eksik kaldığını görüyoruz. İstanbul'u hayallerin ötesinde bir noktaya taşıdık. Kimsenin şüphesi olmasın, İstanbul'a hizmet aşkımız asla bitmeyecek" dedi.

14:21 . 17/06/2023 Cumartesi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.


Uraloğlu,
"Kimsenin şüphesi olmasın, İstanbul'a hizmet aşkımız asla bitmeyecek"
ifadelerini kullandı.

Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Son 21 yılda bakanlık olarak İstanbul'un ulaşım ve iletişim alt yapısına 665 milyar liranın üstünde yatırım yaptık. Maalesef İstanbul'da yerel yönetimin yatırım konusunda eksik kaldığını görüyoruz.


İstanbul'u hayallerin ötesinde bir noktaya taşıdık. Kimsenin şüphesi olmasın, İstanbul'a hizmet aşkımız asla bitmeyecek.







#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Abdulkadir Uraloğlu
#Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı
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