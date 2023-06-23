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Bakan Uraloğlu: Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Köprü ve otoyol ücretleri Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından bayram süresince ücretsiz yapıldı. Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz olacak. Biletlerde fahiş fiyata izin vermeyeceğiz" dedi.

10:14 . 23/06/2023 Cuma
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Bayram tatilinde Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz olacak.

Bayram tatilinde Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Kurban Bayram'ı tedbirlerine yönelik açıklamalarda bulundu.


Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Vatandaşların mübarek günleri doyasıya yaşaması için tüm birimlerimizle sahadayız. Kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemleri almış bulunuyoruz.


Köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Köprü ve otoyol ücretleri Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından bayram süresince ücretsiz yapıldı.
Marmaray, Başkentray, İzban ücretsiz olacak
.

Uzun Trafik kuyruklarının oluşmasını engelleyeceğiz. Sorumluluk ağımızdaki 69 bin kilometrelik yolda muhtemel olumsuzluklara karşı 1000 ekip 7/24 esasına göre görev yapacak.


Fahiş fiyat biletlerine geçit vermeyeceğiz. 81 ildeki yolcu terminallerinde yolcu taşımaya mahsus araçlara yönelik denetimleri sıklaştırmış durumdayız.


Uykusuz ve yorgun olarak yola çıkılmamasını istiyoruz. Araçların lastik kontrolü gibi her türlü bakımlarını yaptırmış olsunlar."





#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#kurban bayramı
#fahiş fiyat
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