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Bakan Uraloğlu: Pist saat 15.00'e kadar uçuşa kapatılmıştır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağının ön iniş takımlarının açılmaması sonucu indiği pistin saat 15.00'e kadar uçuşa kapatıldığını açıkladı.

Halil Akkoç
12:19 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan uçakla ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan uçakla ilgili açıklamada bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Paris'ten İstanbul Havalimanı'na sefer yapan Boeing-767 tipi Fedex Havayolları'na ait kargo uçağı ön iniş takımlarının açılmaması sonucu piste inişi ile ilgili olarak bilgi verdi.

Pist saat 15.00'e kadar uçuşa kapatıldı

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Paris’ten İstanbul Havalimanı'mıza sefer yapan Boeing-767 tipi kargo uçağı ön iniş takımlarının açılmaması sonucu pistimize iniş yapmıştır. Pilotun ön iniş takımının açılmadığı ile ilgili bilgi vermesi üzerine hemen kuleden kendisiyle irtibata geçilmiştir.

Havalimanı görevlilerimiz, uçağın ön iniş takımının açılmadığını teyit ettikten sonra gerekli yangın söndürme, acil müdahale ve sağlık ekiplerimizi hazır bulundurarak söz konusu uçağın havalimanımıza inmesini sağlamıştır.

Görevli arkadaşlarımızın başarılı yönlendirmeleriyle uçak gövdesi üzerine sorunsuz bir iniş gerçekleştirmiştir. İki pilotun tahliyesinden sonra sağlık durumları kontrol edilmiş; herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Olayın meydana geldiği İstanbul Havalimanı 16R pisti geçici olarak saat 15.00'e kadar uçuşa kapatılmıştır. Sürece ilişkin gerekli teknik incelemelerimiz de devam etmektedir. İvedi olarak olaya müdahale eden tüm ekiplerimizi kutluyor; herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

#İstanbul Havalimanı
#Abdulkadir Uraloğlu
#Fedex Havayolları
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