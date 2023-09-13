Bakan Uraloğlu 'Tarihi rekor kıracağız' diyerek duyurdu: Sabiha Gökçen Havalimanı 2'nci pistinde test uçuşları başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin inşaatında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Uraloğlu, Türkiye'nin yurt dışına açılan en önemli kapılarından biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'inci pist ve yeni üst yapı çalışmalarını yerinde incelediklerini dile getirdi.
2'nci pistte test uçuşları başladı
"Sabiha Gökçen Havalimanı ülkemizde yolcu trafiğinin en çok olduğu ikinci havalimanı"
Yeni hava trafik kontrol kulesinin 9 Ocak tarihinde hizmete girdiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, o günden itibaren tüm ATM sistemleriyle birlikte 7 gün 24 saat hava trafik operasyonuna hizmet vermekte olduğunu aktardı.
Terminal-3 bölgesindeki kemer imalatlarının devam ettiğine işaret eden Uraloğlu, "Şu anda TEM bağlantı yolu trafiği doğu tüpten veriliyor. Batı tüp içerisindeki temel ve iç perde imalatlarına da başladık. Orhanlı Bölgesi yol geçiş ve altyapı deplase imalatlarımız da devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
Uraloğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yapılışını Tuz Gölü’ne alabalık tesisi yapmakla özdeşleştirenler vardı. 'Uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü?' diye eleştiri yapıyorlardı. Proje kapsamında inşa ettiğimiz TEM Bağlantı Yolu ve Tüneli çalışmalarına anlam veremeyerek sosyal medyada dağ olmayan yere tünel yaptılar diye yalan yanlış paylaşımlar da yayınladılar. Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı ülkemizde yolcu trafiğinin en çok olduğu ikinci havalimanımızdır" diye konuştu.
"Havacılıkta ülkemizi küresel bir merkeze dönüştürdük"
Uraloğlu, "1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 11 trilyon dolar ticaret hacimli 67 ülkeye en fazla 4 saat uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi üstünlüğe sahibiz. Bu kapsamda 2003 yılında başlattığımız Bölgesel Havacılık Politikası ile havacılık sektöründeki kayıp yıllarını telafi etmekle kalmadık, havacılıkta ülkemizi küresel bir merkeze dönüştürdük" ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, havacılık alanında yatırım ve başarıları devam ettirmeye de kararlı olduklarını vurgulayarak, "Yozgat Havalimanı ve Bayburt Gümüşhane Havalimanı projelerimizin çalışmaları sürüyor. Kamu Özel İşbirliği ile hayata geçirdiğimiz bölgesel havalimanı olacak olan Çukurova Havalimanı'nda da sona geldik. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Savunma Sanayi Başkanlığı'mızla uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Bu koordinasyon bizim için kıymetli" diye konuştu.
Bakan Uraloğlu, basın toplantısının ardından ikinci pistin inşaat alanında ve hava trafik kontrol kulesinde incelemelerde bulundu.