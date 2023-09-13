Bakan Uraloğlu 'Tarihi rekor kıracağız' diyerek duyurdu: Sabiha Gökçen Havalimanı 2'nci pistinde test uçuşları başladı

"ILS test ve devreye alma uçuş kontrol çalışmaları ve test uçuşlarımız devam etmektedir. 3 bin 540 metre uzunluğundaki 2'inci pist ile en geniş gövdeli uçaklar da havalimanımıza inebilecektir. 1 adet 3 bin 520 metre, 1 adet 3 bin metre ve 1 adet 2 bin 400 metre uzunluğunda 3 adet paralel taksi yolu da proje kapsamındadır. 2'inci pist ve hızlı çıkış taksi yolları ile pistten orta aprona ulaşımı sağlayan bağlantı taksi yollarına ait inşaat, elektrik ve elektronik imalatlarını da tamamladık. 2'inci pist yapımının yanı sıra, 46 uçak kapasiteli orta apron, 40 uçak kapasiteli kargo apronu, teknik blok, itfaiye ve garaj binası gibi 19 bin metrekare kapalı alana sahip üstyapı tesisleri ve 91 metre yüksekliğinde hava trafik kontrol kulesi de kazanmış oldu"