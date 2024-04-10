Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli tren seti sayımız 2 yıl içerisinde 25'e ulaşacak

"Setlerimiz sadece Türkiye için değil dünyada kullanılmak için de üretildi. Uluslararası demir yolunda kullanılabilirlik, karşılıklı işletilebilirlik sertifikası olan TSI sertifikasına sahip olarak üretilen setler, ihtiyaca göre bölgesel ve şehirler arası çalıştırılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç sayısına sahip olarak üretilebiliyor. 5 araçtan oluşan her setimiz 324 yolcu taşıyor, uzun yolculuklar için restoran bulunuyor. Ayrıca işletme hızı 225 kilometre olan milli hızlı tren tasarım çalışmalarımız da devam ediyor. Kalitesiyle de yakın zamanda birçok ülkeye ihraç edilmeye başlayacak"