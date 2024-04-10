Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli tren seti sayımız 2 yıl içerisinde 25'e ulaşacak

'Milli hızlı tren tasarım çalışmaları devam ediyor'
Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ'ta tren setlerinin üretiminin her geçen gün artarak sürdürüldüğünü belirterek, demir yolu ekosisteminin gelişmesi sayesinde Türkiye'nin yakın zamanda demir yolu araçlarında dışa bağımlılığın tamamen sona ereceğini vurguladı. 2 milli elektrikli tren setinin Adapazarı ile Gebze arasında başarıyla yolcu taşıdığını belirten Uraloğlu, "TÜRASAŞ tarafından imalatı ve testleri tamamlanan 3'üncü setimiz de 30 Mart 2024 tarihinde TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne teslim edilerek raylara inerek vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Ancak şunu da belirtmek isterim ki 2025 yılı sonuna kadar 22 set daha yollarda olacak ve 2 yıl içerisinde yerli ve milli tren seti sayımız 25'e ulaşacak. 2030 yılına kadar ise toplam 56 setimiz vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere yola çıkmış olacak" dedi.