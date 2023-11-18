Bakan Uraloğlu'ndan 'hakimler aranamaz' kararına tepki: Akreditasyonu tartışmaya açar

Dünyada geçerli prosedürler, kurallar var. Biz de uluslararası havacılık teşkilatına üyeyiz. Siz o üyelikten Türkiye'de uygulanan kurallarla dünyanın her tarafına uçuyorsunuz. Siz Türkiye'de o kurallara uymadan bir uçuşa müsaade ederseniz o zaman gittiğiniz ülkede farklı davranış ya da yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Ve bunu eğer belli boyuta getirirseniz bu sefer Türkiye'deki havaalanları akreditasyonu ile ilgili de uluslararası kabulü ile ilgili de tartışmayı ortaya çıkarırsınız. Bu dünyada böyle, Türkiye'de de böyle. Bununla ilgili yargı ilk kademe karar verildi. Temyiz ettik, takip ediyoruz, orada düzeleceğini bekliyoruz.