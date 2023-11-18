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Bakan Uraloğlu'ndan 'hakimler aranamaz' kararına tepki: Akreditasyonu tartışmaya açar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarında hakimlerin aranmayacağına ilişkin Danıştay kararına itiraz ettiklerini belirterek, "Siz kurallara uymadan bir uçuşa müsaade ederseniz o zaman gittiğiniz ülkede farklı davranış ya da yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz" dedi.

15:25 - 18/11/2023 Cumartesi
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Danıştay, havalimanında hakimlerin üstünün aranamayacağına hükmetti.


Hakim Aykut Resuloğlu, 10 Mayıs 2018'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için Kars Havalimanı'nda güvenlik görevlisinin üst araması yapmak istemesine karşı çıkarak, Danıştay'da dava açmıştı.


Danıştay 10'uncu Dairesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün, 'diğer tüm yolcular gibi hakim, savcı ve avukatların da arama yapılmamasını istemeleri halinde uçağa kabul edilmeyecekleri' kuralını hakimler yönünden iptal ederek, hakimlerin aranamayacağı yönünde karar verdi.


Bakanlık dava açtı


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise Danıştay 10'uncu Dairesi’nin kararını temyiz ederek, Danıştay İdari Dava Daireleri’ne başvurdu.


Bakan Uraloğlu, bugün yaptığı açıklamada Danıştay'ın kararına karşı çıkarak davayla ilgili açıklamalarda bulundu.


"Karar akreditasyonu tartışmaya açar"


Uraloğlu, Danıştay kararına itiraz ettiklerini belirterek şunları söyledi:


Siz kurallara uymadan bir uçuşa müsaade ederseniz o zaman gittiğiniz ülkede farklı davranış ya da yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Bunu belli boyuta getirirseniz bu sefer Türkiye'deki havaalanlarının akreditasyonu ile ilgili, uluslararası kabulü ile ilgili de tartışmayı ortaya çıkarırsınız.


"Temyiz ettik takip ediyoruz"


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:


Dünyada geçerli prosedürler, kurallar var. Biz de uluslararası havacılık teşkilatına üyeyiz. Siz o üyelikten Türkiye'de uygulanan kurallarla dünyanın her tarafına uçuyorsunuz. Siz Türkiye'de o kurallara uymadan bir uçuşa müsaade ederseniz o zaman gittiğiniz ülkede farklı davranış ya da yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Ve bunu eğer belli boyuta getirirseniz bu sefer Türkiye'deki havaalanları akreditasyonu ile ilgili de uluslararası kabulü ile ilgili de tartışmayı ortaya çıkarırsınız. Bu dünyada böyle, Türkiye'de de böyle. Bununla ilgili yargı ilk kademe karar verildi. Temyiz ettik, takip ediyoruz, orada düzeleceğini bekliyoruz.


Bakan Uraloğlu: 'Hakimler aranamaz' kararı akreditasyonu tartışmaya açar
Bakan Uraloğlu: 'Hakimler aranamaz' kararı akreditasyonu tartışmaya açar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarında hakimlerin aranmayacağına ilişkin Danıştay kararına itiraz ettiklerini belirterek, "Siz kurallara uymadan bir uçuşa müsaade ederseniz o zaman gittiğiniz ülkede farklı davranış ya da yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Bunu belli boyuta getirirseniz bu sefer Türkiye'deki havaalanlarının akreditasyonu ile ilgili, uluslararası kabulü ile ilgili de tartışmayı ortaya çıkarırsınız" dedi. Gazze'den geniş kapsamlı bir tahliye operasyonu için de hazır olduklarını belirten Uraloğlu, "Orada operasyonları, ihtiyaçları Dışişleri Bakanlığımız yapıyor. Bu anlamda bize iletilen bir talep yok. Ama biz her türlü hazırız. Deniz yoluyla, hava yoluyla böyle bir imkan olduğu zaman biz hazırız" ifadelerini kullandı.


#Abdulkadir Uraloğlu
#Hakim
#savcı
#Danıştay
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