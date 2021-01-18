Gündem Bakan Varank Akkuyu 2023te elektrik üretmeye başlayacak
POLİTİKA

Bakan Varank: Akkuyu 2023’te elektrik üretmeye başlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünün 2023 yılının sonunda devreye alınacağını ve elektrik üretiminin başlayacağını söyledi. Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefi için nükleer enerjinin çok önemli olduğunu ifade eden Varank, "Biz burada sadece bir santral inşa edilmesiyle değil, inşa edilen santralle Türk sanayisi neler kazanır, yerli tedarikçiler nasıl geliştirilebilir, yerli katma değeri nasıl artırabiliriz onunla ilgili de sıkı bir çalışma yapıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Varank, yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) çalışmaları inceledi.
Bakan Varank, yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) çalışmaları inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akkuyu Nükleer Güç Santraline (NGS) ilişkin, "İnşallah 2023 yılının sonunda ilk reaktör devreye alınacak ve burada elektrik üretilmeye başlayacak" dedi.

Bakan Varank, Çukurova programı kapsamında Mersin'de, yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralindeki (NGS) çalışmaları inceledi.

4 reaktörden oluşacak

Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacağını belirten Varank, şunları söyledi:

  • "Bu santralin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ilgilendiren önemli noktaları var. Bunların başında yerlileşme konusu geliyor. Biz burada sadece bir santral inşa edilmesiyle değil, inşa edilen santralle Türk sanayisi neler kazanır, yerli tedarikçiler nasıl geliştirilebilir, yerli katma değeri nasıl artırabiliriz onunla ilgili de sıkı bir çalışma yapıyoruz.

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"İlk 10 ekonomi için içine girmek için nükleer enerji çok önemli"

Nükleer enerji çok önemli ve hassas. Eğer dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında olma hedefini gözetiyorsanız mutlaka nükleer enerjiye ihtiyacınız var. Bundan daha da önemlisi nükleer teknolojilerin, sanayinin alt alanlarıyla gerçekleştirdiği etkileşim çok değerli. Burada kazandığınız kabiliyetler sizin sanayinize çağ atlatabilir. Çığır açıcı teknolojilerde eğer gelişmek istiyorsanız mutlaka nükleer teknolojilerde kabiliyet kazanmanız gerekiyor.

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Türkiye'yi nükleer teknolojilerde de üreten ülke haline getirmek istiyoruz

İnşallah 2023 yılının sonunda ilk reaktör devreye alınacak ve burada elektrik üretilmeye başlayacak. Biliyorsunuz Türkiye'nin önümüzdeki dönemlere dönük yeni nükleer santral projeleri var, bunları değerlendiriyor. Tabii ki buralarda kendi kabiliyetlerimizi ve teknolojilerimizi devreye alabilmemiz için ilk nükleer santral projesi bize önemli kazanımlar sağlıyor. Bunları da değerlendirerek Türkiye'yi, nükleer teknolojilerde de üreten bir ülke haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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