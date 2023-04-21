Bakan Varank Bursa'da vatandaşlarla bayramlaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bayramlar birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en yüksek seviyede yaşandığı aziz günler. Ülkemizde bu birliği ve beraberliği devam ettirmek, aziz milletimizle bir ve beraber olarak yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.
Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri başta olmak üzere görevlerinin başında bulunan, vatandaşların huzuru ve güveni için çalışmalarını sürdüren görevlilerin bayramını tebrik etti.
Bir gazetecinin, dün gece sosyal medya hesabından paylaştığı Togg aracını yıkadığı görüntüleri hatırlatması üzerine Bakan Varank, şöyle konuştu:
"Bunlar işin biraz latifesi ama bayram temizliği özellikle ev hanımlarının, annelerimizin geleneklerinde önemli bir yer tutar. Bursalıların da arabalarıyla nasıl bir bağının olduğunu biliyorum. Bayramlardan önce onların araçlarını yıkadıklarını biliyorum. Ben de bir Bursalı hemşehrileri olarak adete uydum. Aracımızı yıkadık, bayram temizliğimizi yaptık. Tabii Türkiye'nin otomobili Bursalı. Bu manada Bursa'nın sokaklarında hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz Türkiye'nin otomobilini gördüklerinde gerçekten çok mutlu oluyorlar. Türkiye'nin böyle bir işi başarmış olmasından dolayı gururlarını yüzlerinde, gözlerinde görebiliyorsunuz. Biz 21 yıldır Türkiye'de taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Bunun gibi hizmetleri, bunun gibi başarıları hamdolsun şimdiye kadar aziz milletimize yaşattık. Bundan sonra da Allah'ın izniyle yaşatmaya devam edeceğiz. Bu aziz millet bir ve beraber oldukça üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmaz.
Bakan Varank, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki batarya fabrikası yatırımına ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanı'mız inşallah ayın 24'ünde Bursa'yı, Gemlik'i ziyaret edecek. Türkiye'nin çok önemli bir yatırımının daha temelini atacağız. Türkiye Yüzyılı'nın başka bir nişanesinin temelini atacağız. Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerini atacağız. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'yla bir yabancı ortakları bir araya geldiler. Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerini atıyorlar. Bu teknoloji Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. İstihdam anlamında da Bursa'mıza, Türkiye'ye önemli bir getirisi olacak. Biz Türkiye'de katma değerli üretimin, katma değerli kalkınmanın anahtarının bu tip yatırımlardan geçtiğinin farkındayız.
İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi de bundan sonra da bu yatırımları devam ettireceğiz. Tabii ki Bursa gibi önemli bir sanayi şehri bu yatırımlardan da nasibini fazlasıyla alacak. Burada yaptığımız yatırımlar sadece bu şehri değil tüm Türkiye'yi kalkındıracak."