Bakan Varank Bursa'da vatandaşlarla bayramlaştı

Varank, bir numaralı gündem maddelerinin bu depremin yaralarını sarmak ve afetzedelerin acılarını hafifletmek olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Onlarla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz ve inanıyoruz ki nasıl birçok kardeşimiz şu anda misafirperver aziz milletimizin misafiri olarak başka şehirlerde ya da geçici barınma merkezlerinde yaşıyorlarsa Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde deprem bölgelerini yeniden imar etmek, vatandaşlarımızın kalıcı konutlarını onlara teslim etmek suretiyle bizler gelecek sene Ramazan Bayramı'nda onların misafiri olacağız. Depremzede kardeşlerimiz bizleri gönül sofralarına alacaklar. Biz buna inanıyoruz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Bayramlar birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en yüksek seviyede yaşandığı aziz günler. Ülkemizde bu birliği ve beraberliği devam ettirmek, aziz milletimizle bir ve beraber olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Rabb'im daha nice bayramları tüm milletimize huzurla, sağlıkla, ağız tadıyla geçirmeyi nasip etsin."