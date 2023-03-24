Bakan Varank deprem bölgesinde açıklamalarda bulunuyor

Sanayi teknoloji bakanlığı olarak sahadayız. Deprem bölgesini tekrar eski günlerine kavuşturmak istiyorsak sanayiyi ayağa kaldırmak zorundayız. Biz de bakanlık olarak elimizden geleni yapıyoruz. Destek mekanizmalarını kurgulayıp uygulamaya alıyoruz. KOSGEB'in acil destek paketini devreye aldık.

Bir yandan hayat devam ediyor. Siyaset devam ediyor. Altılı masa deprem bölgesini siyaset arenasına çevirdiğini gördük. Biz işimizi yapmaya devam ediyoruz. Bizim partimiz pazarlık ittifakı değil. Cumhur ittifakı'na katkı sağlamak isteyen kim olursa gurur duyar bundan memnun oluruz. Yeniden Refah Partisinin seçimlerde bizimle beraber hareket etmesi bizim açımızdan memnuniyet verici.