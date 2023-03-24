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Bakan Varank deprem bölgesinde açıklamalarda bulunuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Gaziantep'te depremin son durumuna ilişkin tvnet'e özel açıklamalarda bulunuyor.

16:33 . 24/03/2023 Cuma
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Gaziantep'te depremin son durumuna ilişkin tvnet'e özel açıklamalarda bulunuyor.


"Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Sanayi teknoloji bakanlığı olarak sahadayız. Deprem bölgesini tekrar eski günlerine kavuşturmak istiyorsak sanayiyi ayağa kaldırmak zorundayız. Biz de bakanlık olarak elimizden geleni yapıyoruz. Destek mekanizmalarını kurgulayıp uygulamaya alıyoruz. KOSGEB'in acil destek paketini devreye aldık.

AFAD koordinasyonunda bölgede yeni sanayi sitesi yapmak için temel atmaya başlayacağız.


Yeniden Refah Partisinin Cumhur İttifakı'na katılması

Bir yandan hayat devam ediyor. Siyaset devam ediyor. Altılı masa deprem bölgesini siyaset arenasına çevirdiğini gördük. Biz işimizi yapmaya devam ediyoruz. Bizim partimiz pazarlık ittifakı değil. Cumhur ittifakı'na katkı sağlamak isteyen kim olursa gurur duyar bundan memnun oluruz. Yeniden Refah Partisinin seçimlerde bizimle beraber hareket etmesi bizim açımızdan memnuniyet verici.



Ayrıntılar geliyor...

#Gaziantep
#Mustafa Varank
#deprem
#tvnet
35 dakika önce
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