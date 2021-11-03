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ANKARA

Bakan Varank'tan Cihangir İslam'ın FETÖ ithamına sert yanıt: Ben ailemden şehit verdim terbiyesiz adam

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını kabul etti. CHP'li milletvekillerinin ithamlarıyla tansiyonun yükseldiği oturumda Cihangir İslam, Bakan Varank'a "Sen FETÖ'nün hesabını ver" ifadelerini yöneltti. İslam'a sert sözlerle yanıt veren Varank, "FETÖ'nün hesabını sen ver. FETÖ mücadelesinde ben ailemden şehit verdim. Terbiyesiz adam" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Varank ile Cihangir İslamın tartışması
Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

İmalı film örneği

  • Dün akşam saatlerinden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öldüğü iddiaları üzerinden yürütülen çirkin kampanyaya ilişkin gelişmeler halen gündemde iken, CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, Bakan Varank'a 'Cumhurbaşkanını kutsallaştırma' ithamında bulundu ve bir diktatörün ölümünü konu alan 'Viva Zapata' filmini örnek verdi.

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"Kendi değerlerine başkalaşmış"

Şener'in skandal imasına yanıt veren Varank, "Ben bu ifadenin özellikle seçildiğini düşünüyorum. Bizim inancımızda hiçbir yaratılmış kutsallaştırılamaz. Sayın Şener kendi medeniyet değerlerine başkalaşmış" diye konuştu.

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CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım

Öte yandan tansiyonun yükseldiği oturumda Bakan Varank'a "Sen FETÖ'nün hesabını ver" ifadelerini yönelten CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam oldukça sert bir yanıt aldı.

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"Ben ailemden şehit verdim terbiyesiz adam"

Bakan Varank, İslam'a şu sözlerle cevap verdi:

  • "FETÖ'nün hesabını sen ver. FETÖ mücadelesinde ben ailemden şehit verdim. Terbiyesiz adam."

Bakan Varank'ın ağabeyi İlhan Varank, 15 Temmuz gecesinde şehit olmuştu.

Bakan Varank'tan Cihangir İslam'ın FETÖ ithamına sert yanıt: Ben ailemden şehit verdim terbiyesiz adam
OYNAT 02:56
Bakan Varank'tan Cihangir İslam'ın FETÖ ithamına sert yanıt: Ben ailemden şehit verdim terbiyesiz adam
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını kabul etti. CHP'li milletvekillerinin ithamlarıyla tansiyonun yükseldiği oturumda Cihangir İslam, Bakan Varank'a 'Sen FETÖ'nün hesabını ver' ifadelerini yöneltti. İslam'a sert sözlerle yanıt veren Varank, 'FETÖ'nün hesabını sen ver. FETÖ mücadelesinde ben ailemden şehit verdim. Terbiyesiz adam' dedi.
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