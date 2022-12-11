Gündem Bakan Varank TBMMdeki bütçe sunumuna Türkiyenin yerli otomobili TOGG ile geldi
ANKARA

Bakan Varank TBMM'deki bütçe sunumuna Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'deki bütçe sunumuna Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile geldi. Bakan Varank, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Biz TOGG'dan izinleri aldık. Bize laf attılar. 'Madem TOGG var. Neden onunla Meclis'e gelmiyorsunuz?' dediler. Biz de muhalefetin sesine kulak verdik, TOGG ile Meclis'e geldik. Gören herkes gülümsüyor. Demek ki doğru bir iş yapıyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Varank TBMMdeki bütçe sunumuna Türkiyenin yerli otomobili TOGG ile geldi
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TBMM'de.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile bütçe sunumuna Türkiye'nin otomobili ile geldi.

"MUHALEFETİN SESİNE KULAK VERDİK"

Meclis bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Varank, TOGG'un bir vizyon projesi olduğunu ifade etti. Bakan Varank şu açıklamalarda bulundu:

"Biz TOGG'dan izinleri aldık. Bugün Meclis'e TOGG ile geldik. Birileri öyle bir milli projeyi hazemedemedi. Biz de TOGG ile tekrardan Meclis'e geldik. Bize laf attılar. 'Madem TOGG var. Neden onunla Meclis'e gelmiyorsunuz?' dediler. Muhalefetin sesine kulak verdik, TOGG ile Meclis'e geldik. Bu bir vizyon projesi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SONUNA KADAR ARKASINDA DURDU"

Sayın Cumhurbaşkanımız bu projenin sonuna kadar arkasında durdu. Biz de TOGG ile Meclis'e geldik. Bu test araçlarından bir tanesi. 29 Ekim'de seri üretim bandından araçlarımız inmeye başladı. Seri üretim bandından çıkan bir araç."

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