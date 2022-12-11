Bakan Varank'tan "Fabrika kurmadınız" diyen muhalefete fotoğraflı yanıt: Bunlar ne pamuk tarlası mı? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında söz alarak muhalefetin yolsuzluk iddialarına tepki gösterdi. "Bunu ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan namerttir." diyen Bakan Varank, "17 Yıldır fiilen siyasetin içindeyim. Benimle ilgili en ufak yolsuzluk bulamayanlar akrabalarım üzerinden bana iftira atmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı. "Türkiye'de fabrika kurmadınız" diyenlere tek tek açılan fabrikaları göstererek yanıt veren Bakan Varank, "Bunlar ne pamuk tarlası mı?" diye sordu.

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