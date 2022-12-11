Gündem Bakan Varanktan "Fabrika kurmadınız" diyen muhalefete fotoğraflı yanıt Bunlar ne pamuk tarlası mı?
POLİTİKA

Bakan Varank'tan "Fabrika kurmadınız" diyen muhalefete fotoğraflı yanıt: Bunlar ne pamuk tarlası mı?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında söz alarak muhalefetin yolsuzluk iddialarına tepki gösterdi. "Bunu ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan namerttir." diyen Bakan Varank, "17 Yıldır fiilen siyasetin içindeyim. Benimle ilgili en ufak yolsuzluk bulamayanlar akrabalarım üzerinden bana iftira atmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı. "Türkiye'de fabrika kurmadınız" diyenlere tek tek açılan fabrikaları göstererek yanıt veren Bakan Varank, "Bunlar ne pamuk tarlası mı?" diye sordu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Varanktan Fabrika kurmadınız diyen muhalefete fotoğraflı yanıt: Bunlar ne pamuk tarlası mı?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank..

TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Görüşmelere katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sataşma üzerine söz alarak konuşma yaptı.

"İSPAT ETMEYEN NAMERTTİR"

Muhalefetin yolsuzluk iddialarına yanıt veren Bakan Varank, "Bunu ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan namerttir. 17 Yıldır fiilen siyasetin içindeyim. Benimle ilgili en ufak yolsuzluk bulamayanlar akrabalarım üzerinden bana iftira atmaya çalışıyorlar." dedi.

"BİZ HARAM İŞİNDEN ANLAMAYIZ"

Bakan Bakank, "Ortada bir yolsuzluk usulsüzlük varsa ispat etmeyen namerttir. Biz haram işinden anlamayız." ifadelerini kullandı.

"BUNLAR PAMUK TARLASI MI?"

"Türkiye'de fabrika kurmadınız" diyenlere tek tek açılan fabrikaları göstererek yanıt veren Bakan Varank, "Bunlar pamuk tarlası mı?" diye sordu.

Bakan Varank TBMM'deki bütçe sunumuna Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile geldi
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Bakan Varank TBMM'deki bütçe sunumuna Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile geldi

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