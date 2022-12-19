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POLİTİKA

Bakan Varank'tan 'sarılma' tepkisi: Kasetle gelen genel başkana darbe girişimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri'de katıldığı bir programda Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği kararın ardından yaşanan siyasi gelişmelere ilişkin, açıklamalarda bulundu. Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na sarıldığı fotoğrafı yorumlayan Bakan Varank, "Ben bu resmi şöyle okuyorum, bakınız şu anda kasetle gelen genel başkana mağduriyet sosuna bürünmüş bir darbe gerçekleştiriliyor. Sayın Akşener zannedersem gençliğinde drama eğitimi almış. Onun için tiyatroyu çok seviyor. Bakıyorsunuz bir belediye başkanı ceza aldığı için neredeyse göbek atacak." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Varanktan sarılma tepkisi: Kasetle gelen genel başkana darbe girişimi
Bakan Varank'tan Akşener ve İmamoğlu'na tepki

Çeşitli programlar için Kayseri'ye gelen Bakan Varank, Mobilyacılar Sitesi'ndeki Mobilya ve Metal Boyama Ortak Kullanım Tesisi'nin (MOBİBOYA) açılışına ve toplu açılış törenine katıldı.

Türkiye'nin gündelik siyasi tartışmalarla kaybedecek vakti olmadığını vurgulayan Bakan Varank, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili mahkeme kararının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Sayın Akşener zannedersem gençliğinde drama eğitimi almış. Onun için tiyatroyu çok seviyor. Bakıyorsunuz bir belediye başkanı ceza aldığı için neredeyse göbek atacak. Yani insanlar mahkeme kararlarına üzülmesi gerekirken birbirlerine sarılıp kutluyorlar. Ben bu resmi şöyle okuyorum, bakınız şu anda kasetle gelen genel başkana mağduriyet sosuna bürünmüş bir darbe gerçekleştiriliyor. Bu konular bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz işimize bakıyoruz. Eğer konu 2023 seçimleri ise bizim adayımız zaten belli. Sayın Cumhurbaşkanımız Allah'ın izniyle bu seçime girecek, tekrar cumhurbaşkanı olacak. Onun için 6'lı masadaki siyasi tartışmalar bizi ilgilendirmiyor. Sayın Akşener'e şunu söylemek istiyorum, drama eğitimi almış ama hangi duyguyu nerede oynayacağını öğrenememiş. Eğer üzülecekseniz onun görüntüsünü vermeniz lazım. Mahkeme kararı üzülecek bir hadisedir ama siz gülüyorsanız demek ki bunun altında başka bir husus vardır diye düşünüyorum. Bütün milletimiz de işte sizin oynadığınız o tiyatroyu seyretmeye devam ediyor ama kararını Allah'ın izniyle sandıkta 2023'te vermiş olacak."

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