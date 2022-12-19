Bakan Varank'tan 'sarılma' tepkisi: Kasetle gelen genel başkana darbe girişimi

Çeşitli programlar için Kayseri'ye gelen Bakan Varank, Mobilyacılar Sitesi'ndeki Mobilya ve Metal Boyama Ortak Kullanım Tesisi'nin (MOBİBOYA) açılışına ve toplu açılış törenine katıldı.

Türkiye'nin gündelik siyasi tartışmalarla kaybedecek vakti olmadığını vurgulayan Bakan Varank, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili mahkeme kararının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Sayın Akşener zannedersem gençliğinde drama eğitimi almış. Onun için tiyatroyu çok seviyor. Bakıyorsunuz bir belediye başkanı ceza aldığı için neredeyse göbek atacak. Yani insanlar mahkeme kararlarına üzülmesi gerekirken birbirlerine sarılıp kutluyorlar. Ben bu resmi şöyle okuyorum, bakınız şu anda kasetle gelen genel başkana mağduriyet sosuna bürünmüş bir darbe gerçekleştiriliyor. Bu konular bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz işimize bakıyoruz. Eğer konu 2023 seçimleri ise bizim adayımız zaten belli. Sayın Cumhurbaşkanımız Allah'ın izniyle bu seçime girecek, tekrar cumhurbaşkanı olacak. Onun için 6'lı masadaki siyasi tartışmalar bizi ilgilendirmiyor. Sayın Akşener'e şunu söylemek istiyorum, drama eğitimi almış ama hangi duyguyu nerede oynayacağını öğrenememiş. Eğer üzülecekseniz onun görüntüsünü vermeniz lazım. Mahkeme kararı üzülecek bir hadisedir ama siz gülüyorsanız demek ki bunun altında başka bir husus vardır diye düşünüyorum. Bütün milletimiz de işte sizin oynadığınız o tiyatroyu seyretmeye devam ediyor ama kararını Allah'ın izniyle sandıkta 2023'te vermiş olacak."

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OYNAT 01:33 Akşener ve İmamoğlu'nun dikkat çeken sevinç gösterisi: Bu neyin mutluluğu? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Saraçhane'ye giderek, YSK üyelerine hakaretten hakkında 2 yıl 7 ay hapis cezası ile beraber siyasi yasak kararı alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. İkilinin kararı kutluyormuş gibi gülümseyerek kucaklaşması ise sosyal medyada gündem oldu. BiP'te paylaş

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GÜNDEM İBB Başkanı İmamoğlu iki yıl yedi ay hapis cezası aldı