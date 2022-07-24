Bakan Varank'tan tahıl anlaşmasını kendine mal etmeye çalışan muhalefete: Hayret ki ne hayret

Bakan Varank, Giresun Üniversitesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen "DOKAP-DOKA Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni"nde konuştu.

"Türkiye tahıl krizinde de tarihi bir rol oynadı"

Bakan Varank, Karadeniz'in karşı kıyılarında bir süredir devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa değinerek, bu savaşın getirdiği ölüm ve gözyaşlarının ağırlığının her geçen gün arttığına işaret etti.

Bunun yanında savaşın Kovid-19 salgını ile sarsılan ve salgının etkilerini atlatmaya çalışan ekonomileri yeni çıkmazlara sürüklediğini belirten Varank, "Riskleri ve öngörülemezliği artırmıştır ama en önemlisi Rusya-Ukrayna savaşı biliyorsunuz dünyayı bir gıda krizine doğru sürüklüyordu. Birçok ülke dünyanın tahıl ambarı Ukrayna'dan ithal ettikleri tahıllarla yıl boyunca nüfuslarını besliyor. Türkiye savaşın başından beri izlediği dış politika sayesinde savaşın iki tarafının güvenebileceği tek ülke olarak bu tahıl krizinde de tarihi bir rol oynadı." diye konuştu.

REKLAM

OYNAT 01:50 Bakan Varank'tan muhalefete: Tahıl anlaşmasını kendilerine mal etmeye çalışmaları tam bir kara mizah konusu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tahıl koridoru anlaşmasını kendilerine mal etmeye çalışan muhalefeti eleştirerek, 'Bir tane vekil çıkmış 'Bu anlaşma Montrö'nün eseridir' diyor. Başka birisi çıkmış, Meclis açıldığında Lozan Antlaşması'nın bayram ilan edilmesi için kanun teklifi vereceklerini söylüyor. Hayret ki ne hayret. Tüm dünyanın takdir ettiği tahıl anlaşmasını da kendilerine bu şekilde mal etmeye çalışmaları aslında tam bir kara mizah konusu.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Bu tarihi başarıyı bir tek bizim ülkemizdeki muhalefet görmezden geliyor"

Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılı dış politikasının bir sonucu olarak tüm dünyadan takdir gördüğünün altını çizen Varank, şöyle devam etti:

"İmza töreninde BM Genel Sekreteri Guterres 'Bu anlaşma Erdoğan sayesinde oldu' diyerek hakkını teslim ediyor ama gelin görün ki tüm dünyanın alkışladığı, tüm dünyanın takdir ettiği bu tarihi başarıyı bir tek bizim ülkemizdeki muhalefet görmezden geliyor. Düşünün milyarlarca insanın aç kalmasına neden olacak bir kriz var, dünyada başka hiçbir ülkenin sergileyemeyeceği bir tutumla bu krizi sizin ülkeniz çözüme kavuşturmuş ama ülkenizdeki muhalefet bırakın memnun olmayı işe bir kulp takmak için de elinden geleni yapıyor. Bir tane vekil çıkmış 'Bu anlaşma Montrö'nün eseridir' diyor. Başka birisi çıkmış Meclis açıldığında Lozan Antlaşması'nın bayram ilan edilmesi için kanun teklifi vereceklerini söylüyor. Hayret ki ne hayret. Biliyorsunuz son dönemde hükumetimizin icraatlarını kendilerine mal etmeye çalışanları oldu. Tüm dünyanın takdir ettiği tahıl anlaşmasını da kendilerine bu şekilde mal etmeye çalışmaları aslında tam bir kara mizah konusu. Ama tüm dünya şunu çok iyi biliyor ve diyor ki iyi ki Türkiye var, iyi ki Erdoğan var."

Varank, "Maazallah bu savaş sırasında hasbelkader bu ülkenin yönetiminde başkaları olsaydı Türkiye böyle bir rol oynayıp böyle küresel bir krizi çözme pozisyonunda olabilir miydi? Bence olamazdı. Emin olun bu sorunun cevabını uluslararası camia çok iyi biliyor, ben inanıyorum ki milletimiz de çok iyi biliyor ve notunu da ona göre veriyor." ifadesini kullandı.

EKONOMİ Bakan Varank: Karadeniz'de gazımızı çıkarmakla ilgili çok ciddi bir faaliyet var

FOTOĞRAF 18 Erzurum’a; DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) desteklediği 18 projenin toplu açılış töreni ve çeşitli ziyaretler için gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışına katıldı. Palandöken ilçesi Konaklı Kayak Merkezi’nde bu yıl ilk kez yapılan ve 3 gün sürecek etkinliğin açılışına Bakan Varank'ın yanı sıra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Erzurum Valisi Okay Memiş ile 71 ilden kurayla seçilen 600 kişi katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'da etkinliğe canlı bağlantı ile katılarak bir konuşma yaptı. Etkinliğin açılışında konuşan Bakan Varank, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi, bilime, teknolojiye, uzaya, havacılığa yönlendirmek istiyoruz. Dünyada yapılabilecek en önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Onun için bunun gibi etkinlikler ile gençlerimizi ve onların destekçileri ailelerini bilimle, teknolojiyle tanıştırmak istiyoruz. Ben ilk bakan olduğumda, bana, ‘Antalya’da gökyüzü gözlem şenliği düzenliyoruz. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkinlik. Gelirseniz sizi de misafir etmek isteriz’ dediler. Aslında biraz yarım ağız davet ettiler. Bende oraya ailemle gittim. O atmosferde uzayı, ayı, yıldızları görmek insanın ufkunu nasıl açıyor bunu çok güzel anlatan bir etkinlikti. Hemen talimat verdim, ‘Bu etkinlere katılımın sayısını artırmalıyız’ dedim.<br> Sayıyı artırmaya başladık ve sonra Antalya güzel ama bu etkinliği başka yerlerde yapmamız gerektiğini düşündük. Başka evlatlarımızın da bu etkinliği görmesi lazım diye düşündük. Diyarbakır, Van ve Erzurum’da gerçekleştirdik. Ancak şunu açık söylemek istiyorum; Neden Diyarbakır’ı ve Van’ı seçtik? Birilerinin siyasi rant elde etmek için sırtını terör örgütüne dayayan bir takım paravan siyasilerin kendilerine güç devşirmek için, çocukların ellerine kaleşnikof verip dağa gönderdikleri yerde, biz dedik ki ‘Bu çocuklar kaleşnikofu değil, bilimi hak ediyor’ biz o çocukların ellerine teleskoplar verip gökyüzü ve uzay gözlemi yaptırdık” ifadelerini kullandı. ‘ERZURUM’A DÜNYANIN HER TARAFINDAN BİLİM İNSANLARI GELECEK’<br><br>Bakan Varank, Erzurum’un gökyüzü gözlemi için ideal bir yer olduğunu belirterek, “Erzurum bunun yanında Türkiye’nin en büyük temel bilim projesinin yapıldığı yer. Burada Türkiye’nin en büyük gözlem evi inşa ediliyor. Dünyanın bilim insanlarına böyle bir altyapıyı kazandırıyorsak bunu Türkiye’ye tanıtmamız gerekiyordu, özellikle bu sebeple Erzurum’u seçtik. 'Biz Erzurum’da Türkiye’nin büyük teleskopu inşa ediyoruz' dediğimiz de itiraz edenler oldu. ‘Erzurum’da kar yağıyor, gökyüzü gözlemi mi yapılır’ diyenler oldu. Biz de işte onlara nasıl gökyüzü gözlemi yapılıyor onu göstermek için Erzurum’u seçtik. Bu şehre dünyanın her tarafından bilim insanları gelecek. ‘Biz bu teleskopu kullanmak işitiyoruz, beraber proje yapalım’ diyecekler. İnşa ettiğimiz teleskop çok ciddi kabiliyetleri olan bir teleskop. Biz şuna inanıyoruz. Buraya gelen çocuklarımız ileri de en başarılı bilim insanları olacak. İbrahim Hakkı Hazretlerinin yolunda ilerleyerek yeni keşifler yapacaklar. Aziz Sancarlar gibi Nobeller kazanacaklar. Biz buna inanıyoruz. Dünya Türkiye’nin geliştirdiği teknolojileri konuşuluyorsa o kabiliyetin hala bu topraklarda genlerimizde yaşadığını da bilmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.<br> ‘TÜRKİYE, TÜM DÜNYANIN BEKLEDİĞİ İMZALARI ATTIRMAYI BAŞARDI’<br><br>Bakan Varank, Türkiye’nin inanırsa her şeyi yapabilecek kabiliyette olduğunu vurguladı. Varank, bugün İstanbul’da tahıl krizi ile alakalı atılan imzalara da değinerek, şunları söyledi: “Bugün İstanbul’da bütün dünyanın takip ettiği imzalar atıldı. Bütün dünya tahıl krizini, ‘dünyada açlık mı olacak’ diye konuşuyordu. Türkiye ağırlığın ortaya koydu, Rusya ve Ukrayna’yı bir masada oturtmayı başardı. Tahıl krizinde tüm dünyanın beklediği o imzaları attırmayı başardı. Türkiye’ye güvenelim. Biz kendimize güvenirsek, bir olursak, beraber olursak, bayrağımıza inanırsak, ülkemize inanırsak yapamayacağımız hiçbir şey olmaz” KATILIMCILAR YILDIZLARLA BULUŞMA FIRSATI YAKALAYACAK<br><br>Etkinliğe katılmak için başvuru yapanların en küçüğü 1 yaşında en büyüğü ise 66 yaşında oldu. En çok başvuru 20 ile 40 yaş arasında alınırken, etkinliğe en çok aileler ve kadınların başvurduğu görüldü. Türkiye'nin dört bir yanından astronomi tutkunlarının bir araya geldiği etkinlikte, seminerler, yarışmalar, gök bilim ile ilgili birçok faaliyet düzenlenecek. Katılımcılar, profesyonel ve amatör astronomlar özel ekipmanlar ile gökyüzünü inceleyerek yıldızlarla buluşma fırsatı yakalayacak. Etkinlik boyunca bilim insanları; öte gezegenler, gökyüzünü tanıma, yere yakın geçiş yapan asteroitler, yıldız örtülmeleri, kutup araştırmaları gibi farklı başlıklarda katılımcılara birbirinden ilginç ve güncel konularda sunum yapacak. Etkinlik, TÜBİTAK'ın koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm Bakanlıkları tarafından Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla gerçekleştirilecek. Etkinlik, 23 Temmuz Cumartesi saat 10.00’dan itibaren halka açık olarak devam edecek. Bakan Varank: Çığır açan keşifler yapacaklar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Erzurum'da gerçekleştirilen Gökyüzü Gözlem Etkinliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Bilim insanlarımız çığır açan keşifler yapacaklar" diyen Bakan Varank, "Bilim insanlarımızın yanında altyapıyı kullanmak isteyen yurt dışından bilim insanları var. Hepsi keşif için Erzurum'a gelecek." ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



