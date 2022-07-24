Bakan Varank'tan tahıl anlaşmasını kendine mal etmeye çalışan muhalefete: Hayret ki ne hayret
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin tahıl koridoru anlaşmasına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Bakan Varank, "Bir tane vekil çıkmış 'Bu anlaşma Montrö'nün eseridir' diyor. Başka birisi çıkmış, Meclis açıldığında Lozan Antlaşması'nın bayram ilan edilmesi için kanun teklifi vereceklerini söylüyor. Hayret ki ne hayret." ifadelerini kullandı. Bakan Varank, tüm dünyanın takdir ettiği tahıl anlaşmasını muhalefetin bu şekilde kendilerine mal etmeye çalışmasının kara mizah konusu olduğunu söyledi.
Bakan Varank, Giresun Üniversitesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen "DOKAP-DOKA Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni"nde konuştu.
"Türkiye tahıl krizinde de tarihi bir rol oynadı"
Bakan Varank, Karadeniz'in karşı kıyılarında bir süredir devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa değinerek, bu savaşın getirdiği ölüm ve gözyaşlarının ağırlığının her geçen gün arttığına işaret etti.
Bunun yanında savaşın Kovid-19 salgını ile sarsılan ve salgının etkilerini atlatmaya çalışan ekonomileri yeni çıkmazlara sürüklediğini belirten Varank, "Riskleri ve öngörülemezliği artırmıştır ama en önemlisi Rusya-Ukrayna savaşı biliyorsunuz dünyayı bir gıda krizine doğru sürüklüyordu. Birçok ülke dünyanın tahıl ambarı Ukrayna'dan ithal ettikleri tahıllarla yıl boyunca nüfuslarını besliyor. Türkiye savaşın başından beri izlediği dış politika sayesinde savaşın iki tarafının güvenebileceği tek ülke olarak bu tahıl krizinde de tarihi bir rol oynadı." diye konuştu.
"Bu tarihi başarıyı bir tek bizim ülkemizdeki muhalefet görmezden geliyor"
Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılı dış politikasının bir sonucu olarak tüm dünyadan takdir gördüğünün altını çizen Varank, şöyle devam etti:
"İmza töreninde BM Genel Sekreteri Guterres 'Bu anlaşma Erdoğan sayesinde oldu' diyerek hakkını teslim ediyor ama gelin görün ki tüm dünyanın alkışladığı, tüm dünyanın takdir ettiği bu tarihi başarıyı bir tek bizim ülkemizdeki muhalefet görmezden geliyor. Düşünün milyarlarca insanın aç kalmasına neden olacak bir kriz var, dünyada başka hiçbir ülkenin sergileyemeyeceği bir tutumla bu krizi sizin ülkeniz çözüme kavuşturmuş ama ülkenizdeki muhalefet bırakın memnun olmayı işe bir kulp takmak için de elinden geleni yapıyor. Bir tane vekil çıkmış 'Bu anlaşma Montrö'nün eseridir' diyor. Başka birisi çıkmış Meclis açıldığında Lozan Antlaşması'nın bayram ilan edilmesi için kanun teklifi vereceklerini söylüyor. Hayret ki ne hayret. Biliyorsunuz son dönemde hükumetimizin icraatlarını kendilerine mal etmeye çalışanları oldu. Tüm dünyanın takdir ettiği tahıl anlaşmasını da kendilerine bu şekilde mal etmeye çalışmaları aslında tam bir kara mizah konusu. Ama tüm dünya şunu çok iyi biliyor ve diyor ki iyi ki Türkiye var, iyi ki Erdoğan var."
Varank, "Maazallah bu savaş sırasında hasbelkader bu ülkenin yönetiminde başkaları olsaydı Türkiye böyle bir rol oynayıp böyle küresel bir krizi çözme pozisyonunda olabilir miydi? Bence olamazdı. Emin olun bu sorunun cevabını uluslararası camia çok iyi biliyor, ben inanıyorum ki milletimiz de çok iyi biliyor ve notunu da ona göre veriyor." ifadesini kullandı.