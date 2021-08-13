Bakan Yanık duyurdu: 3 il için 10 milyon TL kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, selle boğuşan ve afet bölgesi ilan edilen Batı Karadeniz yapılan çalışmaları tek tek anlattı. Yanık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Afetin meydana geldiği ilk saatlerde, Bakanlığımızın ana görevlerinden olan sosyal yardımlarımız kapsamında Bartın’a 2 milyon TL, Sinop’a 3 milyon TL ve Kastamonu’ya 5 milyon TL olmak üzere 3 ilimize toplam 10 milyon TL tutarında kaynak aktarımı sağlanmıştır.

Afetle mücadele çalışmaları, Türkiye Afet Müdahale Planı’na (TAMP) göre AFAD koordinasyonunda, afetin ilk anından itibaren oluşturulan 28 ayrı çalışma grubu ile yürütülmektedir.

OYNAT 00:54 Kastamonu'da dehşet anları: Sel suları adamı böyle yuttu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da aşırı yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinde can kayıpları artıyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel önüne gelen her şeyi yıktı geçti. Aracıyla sel suları içinde kalan bir kişinin aracını bırakıp kaçarken sel sularına kapıldığı anlar kameraya böyle yansıdı. BiP'te paylaş

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28 çalışma grubunun her biri için koordinasyondan sorumlu kurumlar TAMP’a göre belirlenmiştir. Bakanlığımız bu çalışma gruplarının 2’sinde Ana Çözüm Ortağı, 3’ünde ise Destek Çözüm Ortağı olarak konumlanmıştır.

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Ana Çözüm Ortağı olduğumuz çalışma grupları;

1)Psikososyal Destek Hizmet Grubu

2)Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Hizmet Grubu

Destek Çözüm Ortağı olduğumuz çalışma grupları;

1)Tahliye Yerleştirme ve Planlama Hizmet Grubu

2)Barınma Hizmet Grubu

3)Beslenme Hizmet Grubu’dur.

Bakanlığımız bu çalışma grupları çerçevesinde afetzedelerin barınma ve gıda gibi en akut ihtiyaçlarının tedarikinde aktif görev alırken, psikososyal destek hizmeti ile de afetin yaralarının sarılmasında kilit rol üstlenmektedir.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da: Üç il afet bölgesi ilan edildi

Psikososyal Destek Hizmet Grubumuz dün itibarıyla arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı noktalarda vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlamıştır.

Psikososyal destek gruplarından afetzedelere yardım eli

Bakanlığımızın sorumlu olduğu Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Çalışma Grubu faaliyete geçirilerek, personelimiz 7/24 esasına göre AFAD Acil Durum Merkezinde göreve başlamıştır. Türki ye, afet ile mücadele alanındaki birikimini ve yetkinliğini TAMP gibi detaylı, teknik ve etkili bir plan ile ortaya koymuş ve uygulamaktadır. Devletimizin tüm kurumları bu plan çerçevesinde afetin ilk dakikasından itibaren organize olmakta ve sahaya inmektedir. Psikososyal destek grubumuz #KırmızıYelekliler her zaman olduğu gibi hayatın normale dönmesi için afetzedelere el uzatmaya devam edecektir. Hem sosyal yardımlardan hem de ayni bağış ve depo yönetiminden sorumlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızdaki personelimiz fedakarca ve özverili şekilde temel ve acil ihtiyaçları karşılamaktadır.

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Afet bölgelerinde gece gündüz demeden görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletirim."