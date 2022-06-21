Gündem Bakan Yanıktan Pınar Gültekin cinayet kararına tepki İndirim uygulanması kabul edilemez
İSTANBUL

Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin cinayet kararına tepki: İndirim uygulanması kabul edilemez

Bakan Yanık, Pınar Gültekin cinayet kararına ilişkin yapmış olduğu açıklamada "İndirim uygulanması kabul edilemez istinafa götüreceğiz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Yanıktan Pınar Gültekin cinayet kararına tepki: İndirim uygulanması kabul edilemez
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Bakan Yanık'ın Twitter adresinden Pınar Gültekin davasına ilşkin yapmış olduğu açıklamada "Muğla'da Pınar Gültekin’i canavarca katleden sanık hakkında verilen cezaya "ağır tahrik" sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir.

En başından itibaren müdahil olup yakından takip etmekte olduğumuz davada, tasarlayarak ve kasten Pınar Gültekin'i genç yaşında hayattan ve sevdiklerinden koparan bu kişinin, indirim olmaksızın en ağır cezayı alması için kararı bakanlık olarak istinafa götüreceğiz.

Kamu vicdanını ve adalete olan güveni zedeleyici bu karara itiraz etmek, hepimiz için bir vatandaşlık hakkıdır." şeklinde ifade etti.

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