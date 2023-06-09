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Bakan Yerlikaya: 10 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında 12 şahıs ve çok sayıda araç yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın 1,5 yıldır sürdürdüğü titiz çalışmalar, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 10 ilde yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 12 şahıs ve çok sayıda araç yakalandı. Operasyon devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

10:22 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya tarafından paylaşılan görüntülerden kesit.

Bakan Yerlikaya tarafından paylaşılan görüntülerden kesit.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Emniyet güçleri ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığının yürüttüğü titiz çalışmalar ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 12 şahsın ve çok sayıda aracın yakalandığı duyuruldu.



Paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın 1,5 yıldır sürdürdüğü titiz çalışmalar, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 10 ilde yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 12 şahıs ve çok sayıda araç yakalandı. Operasyon devam ediyor" ifadelerine yer verildi.


#Ali Yerlikaya
#operasyon
#araç
31 dakika önce
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