Bakan Yerlikaya: 18 kaçak göçmen organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında uluslararası organize suç örgütlerine yönelik 2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörün yakalandığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Uluslararası organize suç örgütlerine yönelik 2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı.

Göçmen kaçakçısı organizatörlerinin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve Sınır Birliklerimiz ile koordineli olarak 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Altısı tutuklandı

Operasyonlarda; örgüt lideri dahil olmak üzere 9 organize suç örgütü mensubu yakalandı. Yakalananların 6’sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 Muğla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; JİHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile birlikte icra edilen müşterek operasyonda, 9 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı.

'Mücadelemiz aralıksız devam edecek'

Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Operasyonu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyorum. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçısı organizatörleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek.















