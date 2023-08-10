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Bakan Yerlikaya: 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beytüşşebap kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

14:59 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

ırnak İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışması sonucunda; Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Şırnak İl Jandarma ve Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlıkları tarafından,

'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar'

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak Taarruz Helikopterleri ve J-SİHA desteğinde #Beytüşşebap kırsalında JOPER, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile Şehit Jandarma Er Yusuf AKTAN operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek."




#Ali Yerlikaya
#PKK
#Şırnak
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