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Bakan Yerlikaya duyurdu: 28 kilo kokain ve 680 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: 28 kilo kokain ve 680 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

15:266/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Mersin’de 24 paket halinde 28 kilo kokain, 680 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi
Mersin’de 24 paket halinde 28 kilo kokain, 680 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda 28 kg kokain, 680 litre sıvı metamfetamin ve 3,5 kg kristal metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 2 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:

“Mersin’de Emniyetimiz tarafından 24 paket halinde 28 kg KOKAİN,


Jandarmamız tarafından 680 litre Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi”


Mersin'de Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz 2 ayrı operasyonda;


28 kg kokain,680 litre sıvı metamfetamin, 3,5 kg kristal halde metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik.


2 şüpheli Zehir Taciri yakalandı.


Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu operasyonlar düzenledik.





#mersin
#uyuşturucu madde
#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
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