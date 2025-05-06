Bakan Yerlikaya duyurdu: 28 kilo kokain ve 680 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda 28 kg kokain, 680 litre sıvı metamfetamin ve 3,5 kg kristal metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 2 şüpheli zehir taciri yakalandı.
“Mersin’de Emniyetimiz tarafından 24 paket halinde 28 kg KOKAİN,
Jandarmamız tarafından 680 litre Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi”
Mersin'de Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz 2 ayrı operasyonda;
28 kg kokain,680 litre sıvı metamfetamin, 3,5 kg kristal halde metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik.
2 şüpheli Zehir Taciri yakalandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu operasyonlar düzenledik.