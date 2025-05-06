Bakan Yerlikaya duyurdu: 28 kilo kokain ve 680 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

Mersin'de Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz 2 ayrı operasyonda;

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu operasyonlar düzenledik.