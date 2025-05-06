Gözler saat 18'de: Erdoğan ve Bahçeli bu akşam görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli en son 9 Ocak 2025 tarihinde bir araya geldi. Görüşme, Devlet Bahçeli'nin Ankara'nın Çankaya ilçesindeki konutunda gerçekleşti ve yaklaşık 40 dakika sürdü. Basına kapalı olarak yapılan bu görüşmenin ardından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.