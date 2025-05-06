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Gözler saat 18'de: Erdoğan ve Bahçeli bu akşam görüşecek

Gözler saat 18'de: Erdoğan ve Bahçeli bu akşam görüşecek

15:126/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Devlet Bahçeli.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Devlet Bahçeli.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.


Görüşme saat 18'de Bahçeli'nin evinde gerçekleşecek.



En son 9 Ocak'ta görüşmüşleri


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli en son 9 Ocak 2025 tarihinde bir araya geldi. Görüşme, Devlet Bahçeli'nin Ankara'nın Çankaya ilçesindeki konutunda gerçekleşti ve yaklaşık 40 dakika sürdü. Basına kapalı olarak yapılan bu görüşmenin ardından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.



#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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