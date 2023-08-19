Bakan Yerlikaya duyurdu: Evlat Nöbeti'ndeki iki anne daha evlatlarına kavuştu

“Diyarbakır Annelerinin cesaretleri, ferasetleri, dimdik duruşlarıyla sağır ve kör olmayan tüm kalplere örnektir. Onların yüreği Diyarbakır Surları kadar güçlüdür.”



Ve son 2 günde,

iki anne daha evlatlarına kavuştu.



Evlat nöbetinin 1446. günü, N.K. isimli terör örgütü mensubu… pic.twitter.com/fidjlRzpqc