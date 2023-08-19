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Bakan Yerlikaya duyurdu: Evlat Nöbeti'ndeki iki anne daha evlatlarına kavuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, evlat nöbetindeki iki annenin daha evladına kavuştuğunu açıklayarak PKK'da çözülmenin sürdüğünü duyurdu.

14:22 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya o anların videosunu da paylaştı.

Bakan Yerlikaya o anların videosunu da paylaştı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Diyarbakır annelerinin cesaretleri, ferasetleri, dimdik duruşlarıyla sağır ve kör olmayan tüm kalplere örnektir. Onların yüreği Diyarbakır surları kadar güçlüdür"
ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, son iki günde, iki annenin daha evladına kavuştuğunu belirten Yerlikaya, evlat nöbetinin 1446'ncı gününde, terör örgütü mensubu N.K'nın ikna çalışmaları sonrası Habur Kara Hudut Kapısı'nda teslim olarak ailesiyle kavuştuğunu kaydetti.

Evlat nöbetinin 1447'nci gününde ise terör örgütü mensubu F.U'nun Şanlıurfa Akçakale Sınır Kapısı'nda teslim olarak ailesiyle buluştuğunu aktaran Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

'45 terör örgütü mensubu teslim oldu'

"Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 45 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu.

'Terörün başını ezeceğiz'

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kahraman ordumuz, kahraman güvenlik güçlerimiz, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla beraber terörün başını ezeceğiz."



#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı
#PKK
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