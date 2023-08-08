Bakan Yerlikaya duyurdu: Göçmen kaçakçılarına bir darbe daha

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı ile mücadelede şebekelere bir darbe daha vurulduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirdik." dedi. Bakan Yerlikaya, son 60 gündeki operasyonlarda bin 385 organizatörün yakalandığını açıkladı.

'Düzensiz göçle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz'

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Son 60 günde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda, 1385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı. Bu şahısların,

372'si tutuklandı. 172'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer organizatörlerin işlemleri devam ediyor. Düzenlenen operasyonlarda 35 bin 867 düzensiz göçmen yakalandı. Bu düzensiz göçmenlerin, 17 bin 258'i sınır dışı edildi. Kalan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz."







