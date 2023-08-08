|
Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu: Göçmen kaçakçılarına bir darbe daha

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı ile mücadelede şebekelere bir darbe daha vurulduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Yerlikaya, son 60 gündeki operasyonlarda bin 385 organizatörün yakalandığını açıkladı.

13:42 . 8/08/2023 Salı
Diğer
Yerlikaya, son 60 gündeki operasyonlarda bin 385 organizatörün yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, son 60 gündeki operasyonlarda bin 385 organizatörün yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı ile mücadelede şebekelere bir darbe daha vurulduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirdik." dedi. Bakan Yerlikaya, son 60 gündeki operasyonlarda bin 385 organizatörün yakalandığını açıkladı.

'Düzensiz göçle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz'

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Son 60 günde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda, 1385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı. Bu şahısların,

372'si tutuklandı. 172'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer organizatörlerin işlemleri devam ediyor. Düzenlenen operasyonlarda 35 bin 867 düzensiz göçmen yakalandı. Bu düzensiz göçmenlerin, 17 bin 258'i sınır dışı edildi. Kalan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz."



#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı
#Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray’ın maçı ne zaman, ilk hafta kimle oynuyor?