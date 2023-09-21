Bakan Yerlikaya duyurdu: İki ilde 135 zehir taciri yakalandı

Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu bir jandarma personeli şehit oldu. Bir jandarma personelini de ağır yaralayan saldırgan gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Acımız büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Jandarmamıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun Yaralı jandarmalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.