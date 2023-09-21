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Bakan Yerlikaya duyurdu: İki ilde 135 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 135 zehir tacirinin yakalandığını ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Seren Som
09:05 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya, operasyona ait görüntüleri de paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyona ait görüntüleri de paylaştı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'den yaptığı açıklamada, Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda 135 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

  • "Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 140 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.
  • Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir’de yapılan eş zamanlı operasyona 2 bin 23 personel, 13 narkotik dedektör köpeği, 3 İHA, 1 helikopter ile Özel Harekat ve Çevik Kuvvet unsurlarımız katıldı.
  • Operasyon kapsamında 135 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
  • Operasyonda 21,5 kilo metamfetamin ve 1,2 kilo bonzai maddesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu, 19 silah ele geçirildi.
  • Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum.
  • Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz.
  • Nerede olurlarsa olsunlar inlerine girip onlara hayatı dar etmeye kararlıyız."



Bulgaristan'dan Türkiye'ye ambulansla uyuşturucu sokmak isteyen zehir tacirleri enselendi
Bulgaristan'dan Türkiye'ye ambulansla uyuşturucu sokmak isteyen zehir tacirleri enselendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda 6 yabancı uyruklu zehir tacirinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda 6 yabancı uyruklu zehir tacirinin yakalandığını belirterek, "Bulgaristan'dan ülkemize hasta nakil aracıyla uyuşturucu sokmak isteyen Bulgaristan uyruklu 2 zehir taciri yakalandı. 84 kilogram skunk ve 32 kilogram kokain uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Eyüpsultan ilçesindeki operasyonda, Bosna Hersek uyruklu 4 zehir taciri yakalandı, 44.5 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Nerede olurlarsa olsunlar onlara hayatı dar etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı..


#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı
#Bursa
#Balıkesir
#Operasyon
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