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Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'daki KAFES-42 operasyonunda 12 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da düzenlenen KAFES-42 operasyonunun ayrıntılarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya elebaşılığını Kırmızı Bülten ile aranan Beratcan Gökdemir’in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 12 kişinin yakalandığını duyurdu.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
08:34 - 18/02/2024 Pazar
Güncelleme: 09:10 - 18/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
İstanbul'da KAFES-42 operasyonu
İstanbul'da KAFES-42 operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bülten ile aranan Beratcan Gökdemir'in elebaşı olduğu suç örgütüne operasyon düzenlendiğini duyurdu. Jandarmanın icra ettiği KAFES - 42 operasyonu kapsamında 12 suç örgütü üyesi yakalandı.



Bakan Yerlikaya'nın açıklamasından satır başları şöyle;

Elebaşılığını Kırmızı Bülten ile aranan Beratcan GÖKDEMİR’in (yurtdışı firar) yaptığı organize suç örgütünün, İstanbul’da Jandarma bölgesindeki üyelerine yönelik yapılan “KAFES-42” operasyonunda 12 Örgüt Üyesi şüpheli yakalandı.


Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız.


Jandarma Genel Komutanlığı Koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan fiziki ve teknik takip sonucu; elebaşılığını yurt dışında firari olarak bulunan Beratcan GÖKDEMİR’in yaptığı Suç Örgütünün;


- Talimatları, firari olarak yurtdışında yaşayan elebaşından telefon yoluyla aldıkları,

- Sözde “tahsilat” adı altında mağdurlara cebir, tehdit ve şiddet uyguladıkları,

- Silahla adam yaraladıkları ve

- Uzun namlulu silahlar ile motorlu ve maskeli olarak ev ve işyeri kurşunladıkları tespit edildi.


Operasyonlar sonucu:

- AK-47 Piyade Tüfeği,

- M-16 Piyade Tüfeği ve

- Glock marka 9 mm tabanca ele geçirildi.


Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.





#İstanbul
#Kafes
#operasyon
#Ali yerlikaya
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