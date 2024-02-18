Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'daki KAFES-42 operasyonunda 12 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bülten ile aranan Beratcan Gökdemir'in elebaşı olduğu suç örgütüne operasyon düzenlendiğini duyurdu. Jandarmanın icra ettiği KAFES - 42 operasyonu kapsamında 12 suç örgütü üyesi yakalandı.
Elebaşılığını Kırmızı Bülten ile aranan Beratcan GÖKDEMİR’in (yurtdışı firar) yaptığı organize suç örgütünün, İstanbul’da Jandarma bölgesindeki üyelerine yönelik yapılan “KAFES-42” operasyonunda 12 Örgüt Üyesi şüpheli yakalandı.
Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız.
Jandarma Genel Komutanlığı Koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan fiziki ve teknik takip sonucu; elebaşılığını yurt dışında firari olarak bulunan Beratcan GÖKDEMİR’in yaptığı Suç Örgütünün;
- Talimatları, firari olarak yurtdışında yaşayan elebaşından telefon yoluyla aldıkları,
- Sözde “tahsilat” adı altında mağdurlara cebir, tehdit ve şiddet uyguladıkları,
- Silahla adam yaraladıkları ve
- Uzun namlulu silahlar ile motorlu ve maskeli olarak ev ve işyeri kurşunladıkları tespit edildi.
- AK-47 Piyade Tüfeği,
- M-16 Piyade Tüfeği ve
- Glock marka 9 mm tabanca ele geçirildi.
Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.