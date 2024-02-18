Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'daki KAFES-42 operasyonunda 12 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bülten ile aranan Beratcan Gökdemir'in elebaşı olduğu suç örgütüne operasyon düzenlendiğini duyurdu. Jandarmanın icra ettiği KAFES - 42 operasyonu kapsamında 12 suç örgütü üyesi yakalandı.





🟥 Elebaşılığını Kırmızı Bülten ile aranan Beratcan GÖKDEMİR’in (yurtdışı firar) yaptığı organize suç örgütünün, İstanbul’da Jandarma bölgesindeki üyelerine yönelik yapılan “KAFES-42” operasyonunda 1️⃣2️⃣ Örgüt Üyesi şüpheli yakalandı❗️



Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;… pic.twitter.com/vKvow950Gi — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 18, 2024





Bakan Yerlikaya'nın açıklamasından satır başları şöyle;





Elebaşılığını Kırmızı Bülten ile aranan Beratcan GÖKDEMİR’in (yurtdışı firar) yaptığı organize suç örgütünün, İstanbul’da Jandarma bölgesindeki üyelerine yönelik yapılan “KAFES-42” operasyonunda 12 Örgüt Üyesi şüpheli yakalandı.





Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız.





Jandarma Genel Komutanlığı Koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan fiziki ve teknik takip sonucu; elebaşılığını yurt dışında firari olarak bulunan Beratcan GÖKDEMİR’in yaptığı Suç Örgütünün;





- Talimatları, firari olarak yurtdışında yaşayan elebaşından telefon yoluyla aldıkları,

- Sözde “tahsilat” adı altında mağdurlara cebir, tehdit ve şiddet uyguladıkları,

- Silahla adam yaraladıkları ve

- Uzun namlulu silahlar ile motorlu ve maskeli olarak ev ve işyeri kurşunladıkları tespit edildi.





Operasyonlar sonucu:





- AK-47 Piyade Tüfeği,

- M-16 Piyade Tüfeği ve

- Glock marka 9 mm tabanca ele geçirildi.





Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.















