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Bakan Yerlikaya duyurdu: Karayılan'ın korumalığını yapan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar-32 operasyonu kapsamında terörist Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Herekol Hezex kod adlı Yunus Aras'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

11:24 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 11:39 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Murat Karayılan - Yunus Aras
Murat Karayılan - Yunus Aras

Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


"4 Aralık’ta düzenlenen Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) SÖZDE yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan’ın korumalığını yapan Herekol Hezex (K) Yunus Aras olduğu tespit edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt mahallesi kırsalında takibe alınan 2 BTÖ mensubu terörist, 4 Aralık’ta Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden kimliği belirlenemeyen BTÖ Mensubunun DNA testinde Herekol Hezex (K) Yunus Aras olduğu belirlendi. Bu teröristin 2019 yılında Irak’ın kuzeyinde BTÖ'nün sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan’ın korumalığını yaptığı da belirlendi.
Hain terörist Herekol Hezex (K) Yunus Aras’ın 44 güvenlik görevlimizin şehit edildiği, 115 Güvenlik Görevlimizin yaralandığı 4 eyleme katıldığı tespit edildi.

Hain teröristin katıldığı eylemler;
Şırnak ili Gabar Dağı bölgesinde 04 Nisan 2017 tarihinde Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Yavşan, Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk, Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl’ün şehit edilmesi ve 9 güvenlik görevlimizin yaralandığı EYP’li saldırı olayı,
Şırnak ili Gabar Dağı Görmeç Üs bölgesinde 05 Mayıs 2017 tarihinde
Tankçı Uzm.Çvş. Musa VURUŞKAN’ın şehit, 2 güvenlik görevlimizin yaralandığı silahlı saldırı olayı,
Şırnak ili Gabar Dağı bölgesinde 8 Ocak 2018 tarihinde 1 güvenlik görevlimizin yaralandığı EYP’li saldırı olayı,
Şırnak ili Gabar Dağı bölgesinde 23 Şubat 2018 tarihinde 3 güvenlik görevlimizin yaralandığı silahlı saldırı olayı tespit edilmiştir.

Şükürler olsun ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!

Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.
Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek."

4 Aralık’ta düzenlenen KAHRAMANLAR-32 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) SÖZDE yürütme konseyi üyesi Murat KARAYILAN’ın korumalığını yapan Herekol Hezex (K) Yunus Aras olduğu tespit edildi ❗️ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI❗️Aziz…
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya)



PKK/KCK terör örgütü operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
PKK/KCK terör örgütü operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK lehine faaliyet yürütenlerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme sonucu, örgütsel faaliyetlerde bulunan ve örgüt için insan kaçakçılığı yapan 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için 2 ilçede 7 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.


#Murat Karayılan
#PKK
#Operasyon
18 dakika önce
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