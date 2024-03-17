|
Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu: Olaylı maç sonrası soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Bakan Ali Yerlikaya, Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatıldığını duyurdu.

23:47 - 17/03/2024 Pazar
Güncelleme: 00:02 - 18/03/2024 Pazartesi
DHA
Trabzonsporlu taraftarlar maç sonunda sahaya inmişti.
Trabzonsporlu taraftarlar maç sonunda sahaya inmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.


Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."


#Ali Yerlikaya
#Trabzon
#Fenerbahçe
43 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı canlı kura çekiliş sonuçları asil ve yedek isim listesi için tarih belli oldu