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Bakan Yerlikaya duyurdu: Sarallar suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarallar grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini, örgüt elebaşı Özgür Saral'ın da aralarında bulunduğu 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Seren Som
Seren Som
13:15 - 14/11/2023 Salı
Güncelleme: 13:48 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Yerlikaya operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında, İstanbul ve İzmir'de 'Kafes' kod adlı eş zamanlı operasyonlar yapıldığını belirtti.

Buna göre; İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nce gerçekleştirilen operasyonda, 'Sarallar' grubu olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı Özgür Saral ile beraber 24 şüpheli yakalandı.

Suç örgütünün, Esenyurt ilçesinde sitelerdeki ev sahibi ve kiracıları silahla tehdit ederek yağma yaptıkları belirlendi.

Kendilerinden şikayetçi olan site sakinleri ve özel güvenlik görevlilerini şikayetlerinden vazgeçirmek için darp ettikleri, mülk sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında sahte evrak düzenleyerek daireleri başka kişilere kiraladıkları tespit edildi. Ayrıca, eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyerek 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'fuhuş', 'silahla yaralamaya teşebbüs' suçlarını da işledikleri saptandı.

  • Organize suç örgütlerine, narkotik suçlularına ve halkın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceklerini belirten Yerlikaya, "Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" dedi.

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay: Suç çetesi kapı kilitlerini kırıp daireleri başkalarına kiraladı
İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay: Suç çetesi kapı kilitlerini kırıp daireleri başkalarına kiraladı

Esenyurt'ta, aralarında polis memurlarının da bulunduğu çete, 211 daireli sitedeki konutları usulsüz işlemlerle 600 kişiye sattı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede çete lideri olduğu iddia edilen Nihat Akyüz'e bin 683 yıla kadar, çetenin silahlı yapılanmasının lideri olduğu iddia edilen Çetin Başkan Şimşek için ise 2 bin 60 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede şüphelilerden Çetin Başkan Şimşek ve ona bağlı silahlı kişilerce sitede oturanların site içerisine sokulmadıkları tehdit ve darp edildikleri, eşyalarının yağmalandığı yer aldı. Ayrıca mağdurların dairelerinin kapı kilitlerinin değiştirilip, evlere zorla girildiği ve başka kişilere kiralanıp, satıldığına yer verildi. Siteye güvenlik adı altında suç kayıtları olan kişilerin yerleştirildiği de kaydedildi. Suç örgütünün tapu ve noterde bağlantılarının olduğu bu sayede hem süreklilik hem de güvenilirlik ilkelerini etkin kullandıkları belirtildi.



#Sarallar
#Ali Yerlikaya
#Suç Örgütü
#Operasyon
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Bakan Yerlikaya duyurdu! Sarallar suç örgütüne kıskıvrak operasyon: Çökertildi