Bakan Yerlikaya duyurdu: Selden etkilenenlere hane başı 15 bin TL destek

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından İstanbul'un birçok noktasında su baskınları yaşandı.
İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de dün akşam etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel çok sayıda ev iş yeri ve araçlarda hasara yol açtı. Vatandaşlar mahsur kaldığı sel felaketinde 2 kişi de yaşamını yitirdi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama sel felaketiyle ilgili 3 savcının görevlendirildiği açıklandı.
Afetzedelere hane başı 15 bin TL destek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden etkilenen ailelere 15 bin TL yardım yapılacağını açıkladı.