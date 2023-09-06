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Bakan Yerlikaya duyurdu: Selden etkilenenlere hane başı 15 bin TL destek

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından dün İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Yağışlar nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. İstanbul'da metrekareye 125 kg yağış düşerken, 2 kişi hayatını kaybetti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı sel felaketiyle ilgili 3 savcının görevlendirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden etkilenen ailelere 15 bin TL yardım yapılacağını açıkladı.

11:32 . 6/09/2023 الأربعاء
DHA
Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından İstanbul'un birçok noktasında su baskınları yaşandı.

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından İstanbul'un birçok noktasında su baskınları yaşandı.

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de dün akşam etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel çok sayıda ev iş yeri ve araçlarda hasara yol açtı. Vatandaşlar mahsur kaldığı sel felaketinde 2 kişi de yaşamını yitirdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama sel felaketiyle ilgili 3 savcının görevlendirildiği açıklandı.

Afetzedelere hane başı 15 bin TL destek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden etkilenen ailelere 15 bin TL yardım yapılacağını açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "
İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda Kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından zarar gören yerlerin hasar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD’dan 10.000 TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5.000 TL olmak üzere toplam 15.000 TL Yardım Ödemesi yapılacaktır. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."
ifadelerini kullandı.

Sel acısı
Sel acısı

İstanbul'da aniden bastıran yağış bir saatte Başakşehir, Küçükçekmece ve Arnavutköy'ü göle çevirdi. 2 kişi sel sularına kapılarak can verdi. Akşam saatlerinde başlayan yağış sonrasında üç ilçede binden fazla ev ve iş yerini su bastı, dereler taştı, vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye 1 saatte metrekare başına 128 kilogram yağış düştüğü açıklandı. Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ile İğneada beldesinde etkili olan sağanak, dereleri taşırdı. Demirköy'de, orman içindeki turistik bungalov evlerin bulunduğu kamp alanı sular altında kaldı. Bungalov evler taşkında kağıt gibi sürüklendi. Sele kapılan 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kaybolan 4 kişi ise 200 kişilik ekiple aranıyor.

Yunanistan sel felaketine teslim oldu
Yunanistan sel felaketine teslim oldu

Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan, şimdi de şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketiyle karşılaştı. Sağanak yağışlar evleri ve yolları sular altında bıraktı. Kötü hava koşulları nedeniyle duvarın çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Daniel fırtınası, pazartesi gününden bu yana batı ve orta Yunanistan'da ortalığı birbirine kattı. Ülkenin kuzeyinde iki haftadan uzun süredir devam eden ölümcül yangının kontrol altına alınmasından birkaç gün sonra acil servisler, sel felaketiyle mücadele konusunda yüzlerce çağrı aldı. Yunan basınına göre, sığır yetiştiricisi olan bir kişi, hayvanlarına ulaşmaya çalışırken çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybetti. Liman kenti Volos, sağanak nedeniyle kaos görüntülerine sahne oldu. Kentte aracı fırtınada sürüklenen bir kişi kayboldu. Oğlu araçtan çıkan söz konusu kişinin mahsur kaldığı ve sürüklendiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları için düğmeye basıldı. Volos'un geniş kesimlerinde trafik kısıtlandı. Yunanistan'da 2017 yılında yaşanan sel felaketinde 25 kişi ölmüş, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.





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