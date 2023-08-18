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Bakan Yerlikaya 'Geçit vermeyeceğiz' diyerek duyurdu: Son iki ayda kaçakçılıkla mücadelede 32 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son 2 aylık bilanço açıklandı. Bakan Yerlikaya, 1309 operasyon gerçekleştirildiğini ve 32 kişinin tutuklandığını duyurdu.

16:44 . 18/08/2023 Cuma
DHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Bakan Yerlikaya son 60 günlük süreçte gerçekleştirilen operasyonlara yönelik detayları açıkladı.


Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Son 60 günde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 1309 operasyon gerçekleşti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızca; Tütün Mamulleri Kaçakçılığı kapsamında, 1025 operasyon düzenlendi. 25 şahıs tutuklandı. Alkollü içki kaçakçılığı kapsamında, 284 operasyon düzenlendi. 7 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda; 585 bin 29 paket sigara, 88 bin 212 elektronik sigara, 52 ton 37 kilo tütün, 94 bin 76 adet puro, 34 bin 789 şişe içki, 97 bin 25 litre içki, 192 milyon 79 bin makaron ile 56 milyon 696 bin 807 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Kaçakçılık ve organize suçlara geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz aralıksız devam edecek"
ifadelerini kullandı.



#İçişleri Bakanlığı
#Ali Yerlikaya
#Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
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