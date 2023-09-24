Bakan Yerlikaya 'Göz açtırmayacağız' diyerek duyurdu: Yedi ilde zehir tacirlerine operasyon

"Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 25 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 zehir taciri gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 2 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 zehir taciri gözaltına alındı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının Lice kırsalında Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş Narkoterör operasyonu yapıldı. Operasyonda; 80 kilogram toz esrar, 1 buçuk kilo kubar esrar, 834 bin kök kenevir, 2 milyon 850 bin kök skunk ele geçirildi. 7 zehir taciri gözaltına alındı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 15 bin 680 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zehir taciri gözaltına alındı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün ayrı ayrı düzenledikleri operasyonlarda toplam 9 buçuk kilogram esrar, 500 gram muhtelif içerikte uyuşturucu ele geçirildi, 14 zehir taciri gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyonda; 2 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi, 48 zehir taciri gözaltına alındı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı operasyonda; 13 kilogram esrar ele geçirildi"