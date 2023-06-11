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Bakan Yerlikaya Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da ziyaretlerde bulundu.

22:34 . 11/06/2023 Pazar
AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da AFAD, TOKİ ve Emlak Konut işbirliğinde kurulan Emlak Konut Aşağıekinci Geçici Ticaret Alanı'ndaki esnafı ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da AFAD, TOKİ ve Emlak Konut işbirliğinde kurulan Emlak Konut Aşağıekinci Geçici Ticaret Alanı'ndaki esnafı ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da afetzedelerin ağırlandığı Konya Konteyner Kent'in 2. etabında incelemede bulundu.

Burada kalan vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinleyen Yerlikaya, yakından ilgilendiği çocuklara da oyuncak verdi.

Yerlikaya, programının devamında, AFAD, TOKİ ve Emlak Konut işbirliğinde kurulan Emlak Konut Aşağıekinci Geçici Ticaret Alanı'ndaki esnafı ziyaret etti.

Esnafa geçici iş yeri açma ruhsatlarını veren Yerlikaya, sonrasında depremde yıkılan Habib-i Neccar Camisi'ni inceledi.

Bakan Yerlikaya'ya ziyaretlerinde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Vali Vekili Oğuzhan Bingöl ve AFAD Başkanı Yunus Sezer de eşlik etti.



#Ali Yerlikaya
#Hatay
#Konteynerkent
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