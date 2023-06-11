Bakan Yerlikaya Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya; "Topyekün seferberliğimiz devam ediyor ve her bir vatandaşımız sıcak yuvalarına kavuşana kadar da devam edecek" dedi.