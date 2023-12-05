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Bakan Yerlikaya ilk 180 günün verilerini açıkladı: 82 bombalı saldırı engellendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi. Bakan Yerlikaya, "180 günde, PKK/KCK'ya yönelik 1973 şehir operasyonu, 11 bin 668 kırsal bölge operasyonu yapıldı. 502 terörist etkisiz hale geçirildi. 82'si bombalı eylem olmak üzere 100 eylem engellendi." açıklamasında bulundu.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:31 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 10:53 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı
Ali Yerlikaya
, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) "terör, uyuşturucuyla Mücadele, Siber Suçlar, Organize Suçlar, Kaçakçılık, Asayiş, Kadına Şiddet, AFAD ile Göçmen Kaçakçılığı” gündem maddelerini içeren ve son 180 günlük verilerinin paylaşıldığı basın açıklamasında bulundu.

İşte Yerlikaya'nın açıklamaları;

180 günde, PKK/KCK'ya yönelik 1973 şehir operasyonu, 11 bin 668 kırsal bölge operasyonu yapıldı. 502 terörist etkisiz hale geçirildi. 82'si bombalı eylem olmak üzere 100 eylem engellendi.


1 Haziran’dan bu yana terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 37’si sözde üst düzey, toplam 609 terörist etkisiz hale getirildi.


FETÖ’ye yönelik 2 bin 839 operasyon yapıldı, 4 bin 482 şüpheli gözaltına alındı.


Son 180 günde, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, 4 bin 303 şüpheli gözaltına alındı 1304'ü tutuklandı.


"NARVAS projesi tüm Türkiye'de kullanılacak"


Son 180 günde tefecilere yönelik 352 operasyon düzenlendi. Bu operasyondan sonra 857 şahıs gözaltına alındı, 125 şahıs tutuklandı.


Narkotik vaka analiz sistemi (NARVAS) projesi ile 9 bin 675 ihbar alındı, 59 bin şahıs sorgulandı. NARVAS projesi 1 Ocak 2024 itibarıyla tüm Türkiye'de kullanılacak.


"Tiktok hesaplarını inceliyoruz"


Çocuk istismarı suçuna yönelik 431 operasyon yapıldı. 66 kişi tutuklandı. Tiktok hesaplarını inceliyoruz. TikTok üzerinden bin 332 hesap tespit edildi. 13'ü tutuklandı, 14'ü şahıs sınır dışı edildi. 612 hesap ile ilgili işlemler devam ediyor.


Son 180 günde 132 bin 537 uyuşturucu operasyonu yapıldı. 15 bin 280 kişi tutuklandı.


Deprem bölgesine yardım


6 Şubat depremleri sonrası 340 bin 985 hanemize kira yardımları yaptık. 30 Mayıs'ta başlayan hak sahipliği süreci tamamlandı. Toplam 46 bin konutun teslimi planlanıyor.




#Ali Yerlikaya
#Ankara
#GAMER
44 dakika önce
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