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Bakan Yerlikaya 'İnterpol-Europol'den kaçamazlar' diyerek duyurdu: 16 ülkede 34 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suçlulara yönelik İnterpol-Europol tarafından düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, 30’u Kırmızı Bülten ile 4’ü Doğrudan Talep edilen 34 firari şahsın, 16 farklı ülkede yakalandığını duyurdu.

12:25 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
30’u Kırmızı Bülten ile 4’ü Doğrudan Talep edilen 34 firari şahıs, 16 farklı ülkede yakalandı.

30’u Kırmızı Bülten ile 4’ü Doğrudan Talep edilen 34 firari şahıs, 16 farklı ülkede yakalandı.

Son 2 ayın bilançosunu paylaşan Bakan Yerlikaya, suç işleyenlerin dünyanın neresinde olursa olsun İnterpol-Europol'ün elinden kaçamayacağının vurgusunu yaptı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

  • "Son 60 günde İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca
  • ❌Başta Terör,
  • ❌Göçmen Kaçakçılığı,
  • ❌Uyuşturucu Ticareti ve
  • ❌Dolandırıcılık suçlarından olmak üzere
  • 30’u Kırmızı Bülten ile 4’ü Doğrudan Talep edilen 34 firari şahsın, 16 farklı ülkede yakalanmaları sağlanmıştır.
  • Bu şahıslardan 23’ü ülkemize iade edilmiş, 11 şahsın ülkemize teslimine yönelik çalışmalar ise Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları koordinesinde devam etmektedir.
  • Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Emniyet Güçlerimizi tebrik ediyorum
  • Suç işleyenler dünyanın neresinde olursa olsunlar İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızın elinden kaçamayacaklar."


#İnterpol
#Europol
#Ali yerlikaya
#içişleri bakanlığı
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