Bakan Yerlikaya 'İnterpol-Europol'den kaçamazlar' diyerek duyurdu: 16 ülkede 34 firari yakalandı

30’u Kırmızı Bülten ile 4’ü Doğrudan Talep edilen 34 firari şahıs, 16 farklı ülkede yakalandı.
Son 2 ayın bilançosunu paylaşan Bakan Yerlikaya, suç işleyenlerin dünyanın neresinde olursa olsun İnterpol-Europol'ün elinden kaçamayacağının vurgusunu yaptı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
- "Son 60 günde İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca
- ❌Başta Terör,
- ❌Göçmen Kaçakçılığı,
- ❌Uyuşturucu Ticareti ve
- ❌Dolandırıcılık suçlarından olmak üzere
- 30’u Kırmızı Bülten ile 4’ü Doğrudan Talep edilen 34 firari şahsın, 16 farklı ülkede yakalanmaları sağlanmıştır.
- Bu şahıslardan 23’ü ülkemize iade edilmiş, 11 şahsın ülkemize teslimine yönelik çalışmalar ise Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları koordinesinde devam etmektedir.
- Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Emniyet Güçlerimizi tebrik ediyorum
- Suç işleyenler dünyanın neresinde olursa olsunlar İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızın elinden kaçamayacaklar."
#İnterpol
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#Ali yerlikaya
#içişleri bakanlığı
1 saat önce