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Bakan Yerlikaya: İstanbul'da tefecilere yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 14 şüpheli şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da tefecilere yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 14 şüpheli şahsın gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, operasyonlarda ruhsatsız silah, nakit para, çek, senet, ikili sözleşmeler ile borçlu kişilerin kayıtlarının tutulduğu defterlerin ele geçirildiğini duyurdu.

Halil Akkoç
12:15 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya operasyondan görüntüleri paylaştı.

Bakan Yerlikaya operasyondan görüntüleri paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Organize suç örgütleri ve çetelerle olduğu gibi halkımızın huzurunu kaçıran tefecileri de adalete teslim etmeye kararlıyız.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tefecilik suçu kapsamında yürütülen 2 ayrı operasyon düzenlendi Yapılan çalışmalar sonrası 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı
" dedi.

Yerlikaya, "Operasyonlarda ruhsatsız silah, nakit para, çek, senet, ikili sözleşmeler ile borçlu kişilerin kayıtlarının tutulduğu defterler ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Mali suçlarla mücadelemiz aralıksız devam edecek" diye konuştu.

#Ali Yerlikaya
#İstanbul
#Organize suç örgütü
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