|
Gündem

Bakan Yerlikaya: Mali suç örgütlerine yönelik operasyonda 237 şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, mali suç örgütlerine yönelik 47 ilde 490 hedef şahsa yönelik 'Paravan' operasyon düzenlendiği ve şu ana kadar 237 şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

10:23 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan mali suç örgütlerine yönelik il cumhuriyet başsavcılıkları talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde "Paravan" adı verilen operasyon başlatıldı.


Ekiplerin yaklaşık 6 aydır yürüttükleri planlı çalışmalar neticesinde, 490 şüphelinin "nitelikli dolandırıcılık", "resmi ve özel belgede sahtecilik", "parada sahtecilik", "ihaleye fesat karıştırma", "vergi usul kanununa muhalefet", "sınav usulsüzlükleri" ve "tefecilik (klasik ve pos tefeciliği)" suçlarını işledikleri tespit edildi.


Soruşturma kapsamında 47 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonda 237 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 102 fişek, 9 farklı kişi adına düzenlenmiş engelli sağlık raporu, çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen altın ve ziynet eşyası ile çeşitli dokümanlar ele geçirildi.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

"Devletimizin ve milletimizin menfaatleri önceliğimizdir"


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabındaki açıklamasında, 490 şüpheliden 237'sinin gözaltına alındığı operasyonun devam ettiğini bildirerek, "Devletimizin ve milletimizin menfaatleri önceliğimizdir. Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.





#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı
#operasyon
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu en golcü oyuncular