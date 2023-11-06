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Bakan Yerlikaya 'Mengene' operasyonunu duyurdu: Bahisçilere 77 ilde dev operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa bışı bahis suçlarına yönelik 77 ilde düzenlenen 'Mengene' operasyonunda bahis oynatan 33 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

08:53 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 09:10 - 6/11/2023 Pazartesi
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77 ilde 'Mengene' operasyonu

77 ilde 'Mengene' operasyonu

İçişleri Bakanı
Ali Yerlikaya
, sosyal medya hesabından kumar ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 77 ilde 'Mengene' kod adlı operasyon yapıldığını duyurdu.


Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yapılan operasyonda;
kumar, tombala ve yasa dışı bahis oynatan 33 şüpheli gözaltına alındı. 517 kişi hakkında kumar, tombala ve yasa dışı bahis oynama suçundan idari işlem yapılarak 2 milyon 330 bin 479 TL para cezası uygulandı. 118 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Arama kaydı bulunan 650 kişi de yakalandı. Operasyon sonucunda; 13 yasa dışı bahis ve kumar oynanan iş yeri kapatıldı. 10 oyun makinesi, 4 tombala makinesi, 12 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca ve çeşitli miktarda esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ele geçirildi.


Polis, jandarma ve Sahil Güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya,
"Ülkemizin dört bir yanında yasa dışı bahisçilere ve kumar oynatanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek"
dedi.




#Operasyon
#Ali Yerlikaya
#Kumar
#Bahis
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