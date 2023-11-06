Bakan Yerlikaya 'Mengene' operasyonunu duyurdu: Bahisçilere 77 ilde dev operasyon

kumar, tombala ve yasa dışı bahis oynatan 33 şüpheli gözaltına alındı. 517 kişi hakkında kumar, tombala ve yasa dışı bahis oynama suçundan idari işlem yapılarak 2 milyon 330 bin 479 TL para cezası uygulandı. 118 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Arama kaydı bulunan 650 kişi de yakalandı. Operasyon sonucunda; 13 yasa dışı bahis ve kumar oynanan iş yeri kapatıldı. 10 oyun makinesi, 4 tombala makinesi, 12 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca ve çeşitli miktarda esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ele geçirildi.