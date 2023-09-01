Bakan Yerlikaya: Mersin ve Diyarbakır'da 389 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yapılan operasyonda 279 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen operasyonda 110 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. 1 zehir taciri daha yakalandı. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Bu tacirlerin başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.